إيران.. الحكم بالإعدام على أفغاني أدين بقتل رجلي دين

أعلنت السلطات القضائية الإيرانية، الثلاثاء، أن محكمة الثورة في مدينة مشهد شمال شرق البلاد، حكمت بالإعدام على شاب أفغاني بعد إدانته بقتل اثنين من رجال الدين في نيسان/ أبريل الماضي.

وقال المتحدث باسم القضاء الإيراني مسعود ستايشي خلال مؤتمر صحفي، إن ”محكمة الثورة بمدينة مشهد قضت بالإعدام ضد الشاب الأفغاني، بعد إدانته بقتل اثنين من رجال الدين“.

وأضاف ستايشي ”لكن هذا الشخص يمكنه الطعن في الحكم، وقد فعل ذلك محاميه وتم النظر في القضية، وأرسل حكم الإعدام إلى المحكمة العليا“.

وفي الـ21 من أيار/ مايو الماضي، عقدت جلسة محاكمة الشاب الأفغاني ”عبد اللطيف مرادي“ الذي وصفته وسائل إعلام إيرانية ومسؤولون بأنه ”متأثر بشدة بالفكر التكفيري“.

وفي الـ3 من نيسان/ أبريل الماضي، هاجم مرادي بسكين ثلاثة من رجال الدين الإيرانيين في مرقد علي بن موسى الرضا بمدينة مشهد؛ ما أدى إلى مقتل اثنين وإصابة الثالث بجروح.

وقالت السلطات الإيرانية إن ”مرادي لاجئ أفغاني دخل الأراضي الإيرانية بطريقة غير قانونية عبر الحدود الباكستانية العام الماضي، ويعيش في مدينة مشهد شمال شرق البلاد، وإنه متأثر بالفكر التكفيري من خلال ما ينشره في شبكة الإنترنت“.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية حينذاك اعتقال ستة أشخاص بتهمة ”التعاون“ مع اللاجئ الأفغاني، بينهم شقيقاه.

اغتيال العقيد خدائي

وفيما يتعلق بآخر إجراءات القضاء بقضية اغتيال العقيد في قوات فيلق القدس التابع للحرس الثوري، العقيد حسن صياد خدائي، قال المتحدث باسم القضاء ”هذه القضية لها أبعاد أمنية، ونؤكد أننا سننتقم لدماء هذا الشهيد، ونتعامل بحزم مع الجناة“.

وأضاف مسعود ستايشي ”تتم متابعة هذه القضية الإجرامية بجدية من قبل محكمة طهران“.

ولقي العقيد حسن صياد خدائي مصرعه في الـ22 من أيار/مايو الماضي قرب منزله شرق طهران عقب اغتياله من قبل مسلحَين مجهولَين يستقلان دراجة نارية.

ووصفت وسائل الإعلام الإسرائيلية حسن صياد خدائي بأنه أحد العقول المدبرة لقتل الإسرائيليين واليهود في العالم، فيما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأنها قتلت حسن صياد خدائي.

وتشير التقارير الإسرائيلية إلى أن العقيد خدائي كان أحد قادة الوحدة 840 السرية التي جرى تشكيلها داخل قوة فيلق القدس، والتي تتولى عملية اختطاف واغتيال رعايا أجانب في الخارج.