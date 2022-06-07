فيتنام.. إقالة وزير الصحة بتهمة التسبب في خسائر بالميزانية

أقيل وزير الصحة الفيتنامي نوين تان لونغ، على خلفية اتهامه بانتهاك لوائح الحزب الشيوعي الحاكم، والتسبب في خسائر بميزانية الدولة.

جاء ذلك بحسب ما نقلت وكالة رويترز عن وسائل إعلام حكومية في فيتنام، يوم الثلاثاء.

وصوتت الجمعية الوطنية -وهي هيئة التشريع في البلاد- يوم الثلاثاء، على عزل لونغ البالغ من العمر 55 عاما، من منصب وزير الصحة الذي يشغله منذ عام 2020، بحسب ما ذكرت إذاعة ”صوت فيتنام“.

من جانبها، قالت وكالة الاتحاد العام الفيتنامي للعمل: ”وافق 471 مندوبا (ما يعادل 94.39% من إجمالي عدد نواب الجمعية الوطنية، على إقالة الوزير لونغ، فيما رفض 8 الخطوة“.

ونقلت الوكالة عن رئيسة لجنة شؤون النواب في الجمعية الوطنية، نوين ثي ثانه، قولها إن اللجنة الدائمة للجمعية الوطنية اجتمعت في تمام الساعة السابعة من صباح الثلاثاء برئاسة رئيسة الجمعية الوطنية فونغ دينه هيو، واستمعت إلى تقرير الحكومة حول القضية.

وأضافت الوكالة: بعد ذلك تم التصويت إلكترونيا على قرار إقالة وزير الصحة.

وتأتي إقالة الوزير لونغ، وسط حملة مكثفة لمكافحة الفساد بدأتها الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا عام 2016.

وتم القبض على العشرات من كبار المسؤولين في قطاع الصحة في الأسابيع القليلة الماضية، بتهمة ارتكاب مخالفات في شراء معدات طبية، بما في ذلك مجموعات اختبار كوفيد-19.

كما تم استهداف كبار المسؤولين الماليين والدبلوماسيين، وواجه كثير منهم محاكمات وسجنوا.

كما قرر الحزب الشيوعي الفيتنامي أمس الاثنين، فصل لونغ، وفقا لبيان صحفي حكومي.