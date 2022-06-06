زيلينسكي: بريطانيا تزودنا بأسلحة مناسبة لمحاربة روسيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين إن المملكة المتحدة تزود كييف بالأسلحة التي تحتاجها لخوض الحرب مع روسيا، وشكر رئيس الوزراء بوريس جونسون على إدراكه ”الكامل“ للاحتياجات.

وقالت بريطانيا الاثنين إنها ستزود أوكرانيا، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، بأنظمة راجمات صواريخ يمكنها ضرب أهداف على بعد 80 كيلومترا في إطار مساعدات عسكرية بريطانية جديدة.

وقال زيلينسكي في خطابه الليلي عبر الفيديو ”أنا ممتن لرئيس الوزراء بوريس جونسون لإدراكه الكامل لمطالبنا واستعداده لتزويد أوكرانيا بالأسلحة التي تحتاجها بالضبط لحماية أرواح شعبنا“.

وخاضت القوات الأوكرانية والروسية اليوم الاثنين معارك من شارع لآخر للسيطرة على مدينة سيفيرودونيتسك الصناعية في معركة محورية في هجوم الكرملين بمنطقة دونباس بشرق أوكرانيا.

وأجرى زيلينسكي وجونسون محادثة هاتفية، قال زيلينسكي في وقت سابق، إنهما بحثا خلالها ”سبل تجنب أزمة الغذاء وإنهاء حصار الموانئ (الأوكرانية)“، في إشارة إلى الحصار البحري الروسي لأوكرانيا الذي جعلها غير قادرة على تصدير جانب كبير من منتجاتها الزراعية.

وستزود المملكة المتحدة أوكرانيا بقاذفات صواريخ يصل مداها إلى 80 كيلومترا لمواجهة الغزو الروسي، على ما أعلنت وزارة الدفاع البريطانية الاثنين.

وقالت الوزارة في بيان إن أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة (M270 MLRS) ”ستزيد في شكل كبير قدرات القوات الأوكرانية“.

واتُخذ هذا القرار ”بتنسيق وثيق“ مع الولايات المتحدة التي أعلنت من جهتها الأسبوع الماضي أن حزمة المساعدات الجديدة التي سترسلها إلى أوكرانيا للتصدي للغزو الروسي تشمل خصوصا راجمات صواريخ طراز ”هيمارس“.

وما انفك الأوكرانيون يطالبون منذ أسابيع بقاذفات صواريخ متعددة تسمح لهم بضرب المواقع الروسية. وحرصا منه على تجنب اعتبار الولايات المتحدة طرفا في الحرب، استبعد الرئيس الأمريكي جو بايدن تسليم أنظمة قاذفات صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا يمكن أن تصل إلى روسيا، رغم الطلبات المتكررة من كييف للحصول على أسلحة كهذه.

وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحد من أن موسكو ستستهدف مواقع جديدة إذا سلّم الغرب صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا.

ونقلت وكالات إخبارية روسية عن بوتين قوله إنه إذا تم تسليم صواريخ إلى أوكرانيا ”فسنستخلص النتائج المناسبة ونستخدم أسلحتنا… لضرب مواقع لم نستهدفها حتى الآن“، دون أن يحدد الأهداف التي يتحدث عنها.