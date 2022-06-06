الدومينيكان.. مقتل وزير البيئة برصاص أحد أصدقائه

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

قُتل وزير البيئة في جمهورية الدومينيكان أورلاندو خورخي ميرا، الإثنين، في مكتبه رمياً برصاص صديق له، كما أعلن الناطق باسم الرئاسة.

وقال خوميرو فيغيروا: ”المعلومات التي لدينا في الوقت الحالي تشير إلى أن وزير البيئة قُتل في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، في هجوم مسلح على مكتبه“.

وأضاف: ”ميغيل كروس، الشخص الذي حدد على أنه مطلق النار، كان صديقا شخصيا للوزير“، موضحا أنه ”أوقف“ وأن التحقيق جار لمعرفة الدافع وراء عملية القتل.

وبحسب ثلاثة مصادر من داخل الوزارة طلبوا عدم كشف هوياتهم، اقتحم مسلّح الاجتماع الأسبوعي للوزير مع نوابه وفتح النار.

وبدا أن المشتبه به كان يتمتع بوصول سهل إلى المناطق الأمنية داخل الوزارة.

وترفض الشرطة في الوقت الحالي الإدلاء بأي تصريح، وكان فريق من وكالة ”فرانس برس“ رصد وحدة خاصة من الشرطة تدخل مبنى الوزارة.

وكتبت وزارة البيئة عبر حسابها الرسمي على موقع ”تويتر“: ”لقد روَّعنا ما حدث“.

وأورلاندو خورخي ميرا هو ابن رئيس الدومينيكان السابق سالفادور خورخي بلانكو (1982-1986).