سفير روسيا ينسحب من اجتماع لمجلس الأمن بسبب بيان أوروبي

انسحب فاسيلي نيبينزيا، سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، من اجتماع لمجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين، لدى إلقاء رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل كلمة أمام المجلس المؤلف من 15 عضوا، واتهامه موسكو بتأجيج أزمة الغذاء العالمية بغزوها أوكرانيا.

واتهم ميشيل أيضا القوات الروسية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مشيرا بالتحديد إلى تقارير عن ارتكاب أعمال عنف جنسي، وهي محور اجتماع مجلس الأمن، ووصفها بأنها ”تكتيك للتعذيب والإرهاب والقمع“.

وكان نيبينزيا قد نفى في بيانه خلال الاجتماع في وقت سابق ”بشكل قاطع“ أي اتهامات بارتكاب الجنود الروس أعمال عنف جنسي، منددا بما وصفه بأنه ”كذب“.

وقال نيبينزيا وقد بدا عليه الغضب لدى مغادرته قاعة مجلس الأمن أثناء بيان ميشيل: ”لا أستطيع البقاء“ بسبب ”الأكاذيب التي أتى شارل ميشيل إلى هنا لنشرها“.

وقال ميشيل متحدثا مباشرة إلى نيبينزيا أثناء مغادرته: ”يمكنك مغادرة القاعة، ربما يكون من الأسهل عدم الاستماع إلى الحقيقة“.

وقال ميشيل في مجلس الأمن: ”السيد سفير روسيا الاتحادية، لنكن صادقين، فالكرملين يستخدم إمدادات الغذاء كصاروخ خفي ضد الدول النامية“، وتابع: ”روسيا هي المسؤولة وحدها عن أزمة الغذاء هذه“، وفق تعبيره.