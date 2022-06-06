تقرير: إحباط هجوم إيراني ضد إسرائيليين في تايلاند

كشف تقرير عبري، مساء الإثنين، أن السلطات الأمنية في تايلاند أحبطت هجوما إيرانيا ضد إسرائيليين في البلاد.

وقال التقرير الذي نشرته القناة ”12“ العبرية إن ”القوات الأمنية في تايلاند تمكنت في الأشهر الأخيرة من إحباط محاولات لتنفيذ هجمات من قبل إيرانيين ضد أهداف غربية وإسرائيلية“.

وأوضحت القناة أن ”عميلا إيرانيا كان وراء التخطيط لهذه الهجمات“، مشيرة إلى أنه ”تم اعتقاله في إندونيسيا بجواز سفر بلغاري مزور“.

وأضافت: ”لقد عمل العميل الإيراني مع عناصر أخرى لإنشاء البنية التحتية والخلايا الإرهابية في تايلاند“.

وبينت أنه ”على الرغم من إحباط محاولات الهجوم، إلا أن الإيرانيين يواصلون محاولة تنفيذ هجمات ضد الإسرائيليين في هذا البلد الآسيوي وأماكن أخرى“.

وأكد التقرير أن ”السلطات المختصة تبذل جهدا كبيرا للتصرف ضد هذه التحذيرات، في حين تواصل إيران البحث عن طرق لإلحاق الأذى بالإسرائيليين في الخارج، وهي محاولات تتزايد بعد اغتيال كبار الإيرانيين“.

وكانت القناة ”13“ العبرية قالت، في وقت سابق، إن ”قوات الأمن في تايلاند في حالة تأهب في المطارات والمواقع السياحية الرئيسة، وتراقب الإيرانيين خوفا من تنفيذ عمليات انتقامية ضد الإسرائيليين المتواجدين هناك“.

وأوضحت القناة أن ”الشرطة الملكية التايلاندية أصدرت أمرا سريا لضباط الشرطة في جميع أنحاء البلاد للبحث عن جواسيس إيرانيين، خاصة وأن المملكة وجهة سياحية للإسرائيليين، لا سيما الضباط في الجيش“.

إلى ذلك، أفاد تقرير القناة ”12“، اليوم الإثنين، بأنه ”لا يزال هناك تحذير شديد وحاد من سفر الإسرائيليين إلى تركيا، كما يجري النظر في إمكانية توسيع دائرة تحذير السفر إلى دول أخرى“.

وفي سياق ذي صلة، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية ”كان“ إن ”مسؤولين أمنيين في إسرائيل يخشون من أن زيادة عدد التقارير عن اغتيالات العلماء والضباط الإيرانيين ستزيد من رغبة طهران في الانتقام واتخاذ إجراءات ضد تل أبيب“.

وأضافت القناة العبرية: ”تدرك إسرائيل أن الإيرانيين يحاولون تنفيذ عمليات خطف، وإن طهران تحاول إرسال طائرات مسيرة لهذا الغرض“، حسب تعبيرها.

ويوم الأحد، قالت القناة ”12“ العبرية إن ”إسرائيل تدرس توسيع تحذير السفر إلى دول أخرى، وسط مخاوف من هجوم انتقامي إيراني على اغتيال العقيد الإيراني صياد خدائي، وحالات الوفاة المريبة لشخصيات إيرانية مرتبطة بالحرس الثوري وبرنامج إيران النووي“.