الرئيس الأوكراني: قواتنا صامدة في سيفيرودونيتسك

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الإثنين، إن قوات بلاده التي تدافع عن مدينة سيفيرودونيتسك في شرق البلاد ”تحافظ على مواقعها“، على الرغم من هجمات القوات الروسية التي هي ”أكثر عددا وأكثر قوة“.

وأضاف زيلينسكي، خلال لقاء مع صحافيين في كييف، أن الوضع على الجبهة الشرقية ”صعب“، مشيرا إلى أن سيفيرودونيتسك وليسيتشانسك تحولتا إلى ”مدينتين مقفرتين“.

وتابع: ”نحن نصمد، لكنهم أكثر عددا وأكثر قوة“، مضيفا أن القيادة الأوكرانية ”ستتخذ قرارات وفقا للوضع“.

وأكد الرئيس الأوكراني أنه لا يزال 10 آلاف إلى 15 ألف مدني في سيفيرودونيتسك التي تقصفها المدفعية الروسية منذ أسابيع.

وقال حاكم المنطقة سيرغي غايداي، في وقت سابق الإثنين، إن الوضع في سيفيرودونيتسك ”يتفاقم“ بالنسبة للجيش الأوكراني، رغم هجوم مضاد أدى إلى استعادة السيطرة على نصف المدينة.

من جهته، أشار رئيس بلدية المدينة أولكسندر ستريوك، لوكالة ”أونيان“ الأوكرانية، إلى أن ”الوضع يتغير كل ساعة“ وأن ”معارك شوارع مكثفة جارية“، بالإضافة إلى ”مواجهة بالمدفعية“.

يعتبر هذا المركز الصناعي أكبر مدينة لا يزال الأوكرانيون يسيطرون عليها في منطقة لوغانسك (شرق)، حيث تقدّمت القوات الروسية في الأسابيع الأخيرة بعدما انسحبت أو طُردت من شمال البلاد ومن محيط كييف.

يحاول الجيش الروسي حاليًا الاستيلاء على حوض دونباس بالكامل، في شرق أوكرانيا، الذي يسيطر عليه جزئيًا انفصاليون موالون لروسيا منذ 2014.

إلى ذلك، قال زيلينسكي للصحافيين إن ”كميات الحبوب المعدة للتصدير والعالقة في أوكرانيا ستتضاعف ثلاث مرات بحلول الخريف لتصل إلى 75 مليون طن“.

وأضاف الرئيس الأوكراني، الذي كانت بلاده رابع أكبر مصدر للقمح والذرة في العالم قبل الغزو الروسي: ”في الوقت الحالي، 20 إلى 25 مليون طن من الحبوب عالقة، وقد ترتفع الكمية في الخريف إلى ما بين 70 إلى 75 مليون طن“.

وأوضح: ”نحتاج إلى ممرات بحرية ونناقش الأمر مع تركيا والمملكة المتحدة“ وكذلك مع الأمم المتحدة، مضيفًا أن الصادرات عن طريق البحر تسمح بتصدير 10 ملايين طن شهريًا.

وذكر أن أوكرانيا تناقش مع بولندا ودول البلطيق أيضا تصدير كميات صغيرة من الحبوب عبر السكك الحديد.

وقال: ”يجب أن نتمكن من تصدير الحبوب وأعتقد أننا سنفعل ذلك“.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد، الأسبوع الماضي، أنه ”ليس ثمة مشكلة في تصدير الحبوب من أوكرانيا“، لافتا إلى سبل عدة للتصدير عبر موانئ أوكرانية أو أخرى تسيطر عليها موسكو أو عبر وسط أوروبا وشرقها.

وترفض أوكرانيا هذه الحلول وتتهم روسيا بإغلاق موانئها.

وكتب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا على ”تويتر“، الإثنين، ردا على وعود موسكو بعدم مهاجمة ميناء أوديسا: ”لا يمكن الوثوق ببوتين“.

أدى النزاع بين روسيا وأوكرانيا، وهما قوتان زراعيتان كبريان تمثلان معا 30 بالمئة من صادرات القمح العالمية، إلى ارتفاع الأسعار بشكل فوري لتتجاوز حتى الآن مستوياتها التي أدت إلى اندلاع ”الربيع العربي“ عام 2011، وأعمال الشغب بسبب الجوع عام 2008.

كانت أوكرانيا رابع أكبر مصدّر للذرة في العالم وفي طريقها لتصبح ثالث أكبر مصدّر للقمح، وكانت تمثل وحدها 50 بالمئة من التجارة العالمية في بذور وزيوت دوار الشمس قبل بدء النزاع.

وتخشى الأمم المتحدة أن تعصف مجاعة خصوصا في البلدان الإفريقية التي تستورد أكثر من نصف قمحها من أوكرانيا أو روسيا.

وفي موسم 2021/2022، صدرت أوكرانيا 20 مليون طن من القمح و27,5 مليون طن من الذرة، وفق تقرير ”تقديرات العرض والطلب على الزراعة في العالم“ (WASDE) الصادر عن وزارة الزراعة الأمريكية.