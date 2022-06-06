إيران: رفع نسبة تخصيب اليورانيوم لـ90% منوط بقرار المسؤولين

قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، اليوم الإثنين، إن ”رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 90% منوط بقرار المسؤولين“.

وأوضح أن بلاده ”قدمت حتى الآن إجابات مقنعة بشأن أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية“، معتبرا أن ”مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي ليست لديه إرادة لوصف إجاباتنا المقنعة“، على حد تعبيره.

وذكر إسلامي، في مقابلة صحفية نشرتها وسائل إعلام رسمية إيرانية، أن ”الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تزال تستشهد فقط بالمزاعم الإسرائيلية عن وجود أنشطة نووية غير معلنة في إيران“، لافتا أن ”قرار مجلس المحافظين في الوكالة الدولية بشأن إيران لن يخلق وضعا جديدا“.

ودعا إسلامي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى وقف ما أسماه بـ“النفوذ السياسي داخله والالتزام بدستورها“، مضيفا ”الوكالة الدولية لم تنتقد استهداف منشآتنا وهذا موضع تساؤل كبير“.

وجدد المسؤول الإيراني على أنه ”لا مكان للسلاح النووي في إستراتيجية طهران وما يقال مجرد اتهامات مغرضة“.

وبشأن رفع مستوى تخصيب اليورانيوم من نسبة 60 بالمئة إلى 90 بالمئة، أجاب إسلامي: ”قرار تخصيب اليورانيوم بنسبة 90% منوط بالمسؤولين المعنيين، ولا نتخذ قرارات تخصيب اليورانيوم لمجرد الاستفزاز“.

وكانت إيران رفعت نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60 بالمئة العام الماضي بعدما تعرضت منشأة نطنز لهجوم اتهمت فيه طهران إسرائيل بالوقوف وراءه.

وبين إسلامي أن ”حصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تسجيلات الكاميرات الموجودة في المنشآت النووية الإيرانية مرهون بمصير الاتفاق النووي“، مضيفا ”سنواصل أنشطتنا النووية السلمية بمعزل عن مصير الاتفاق النووي“.

وتأتي تصريحات المسؤول الإيراني بالتزامن مع بدء اجتماع لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في العاصمة فيينا بشأن مناقشة الملف النووي الإيراني.

وقال مدير الوكالة رافائيل غروسي في بداية الاجتماع إن ”إيران لم تقدم تفسيرا ذا مصداقية بشأن استنتاجاتنا في 3 مواقع غير معلنة ولم نحصل على النتيجة التي كنا نتوقعها من محادثاتنا معها“.

وأضاف غروسي: ”ما حصلنا عليه من إيران معلومات غير كافية وعليها الاستمرار في تقديم التوضيحات اللازمة“، مبيناً إن ”لدى إيران برنامجا نوويا طموحا، ومن مصلحتها التعاون وتوضيح الأمور الغامضة بشأن أنشطتها ونريد منها توضيحات إضافية“.

وبدوره، اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، أن غروسي يروج لروايات شاذة حول برنامج إيران النووي.

وأضاف أن ”تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية سينعكس سلباً على تعاوننا العام معها وعلى المفاوضات ولم يأخذ أجوبة إيران وإجراءاتها الدقيقة بعين الاعتبار وهو متسرع وموجه وغير دقيق“.

وتابع خطيب زاده أن ”إيران تأمل من الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث التراجع عن المسار الخاطئ الذي بدؤوه في الوكالة الذرية“.