روسيا تدفع 81500 دولار لعائلة كل فرد من الحرس الوطني يموت بأوكرانيا أو سوريا

ذكرت وكالة ”تاس“ الروسية للأنباء اليوم الاثنين، أن الرئيس فلاديمير بوتين وقع مرسوما يأمر بدفع خمسة ملايين روبل (81500 دولار) لأسرة كل فرد من أفراد الحرس الوطني الروسي الذين لقوا حتفهم في أوكرانيا وسوريا.

ويرقى المرسوم إلى حد الاعتراف الرسمي بأن أفرادا من الحرس ضمن ضحايا الحرب في أوكرانيا التي تصفها روسيا بأنها ”عملية عسكرية خاصة“.

وتم إنشاء القوة، التي تخضع مباشرة لبوتين، في عام 2016 لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة، واستُخدمت محليا لقمع الاحتجاجات السلمية المناهضة للحكومة.

وفسر محللون غربيون انتشارها منذ المراحل الأولى من الحرب في أوكرانيا على أنه كان علامة على ثقة في غير محلها في أن روسيا ستستولي بسرعة على المدن الكبرى، بما في ذلك العاصمة كييف، حيث يمكن استخدام الحرس الوطني بعد ذلك لحفظ النظام.

وفي الواقع، تم صد القوات الروسية عند كل من كييف ومدينة خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا، وتركز الآن على القتال العنيف في منطقة دونباس بالشرق.

وكان بوتين قد أعلن بالفعل عن خطط لدفع تعويضات لعائلات القتلى والجرحى من الجنود. ولم تنشر روسيا تحديثا لأعداد الضحايا منذ 25 مارس آذار، عندما قالت إن 1351 جنديا قتلوا وأصيب 3825.

وتقول حكومات غربية وأوكرانيا إن الخسائر في الأرواح الآن أعلى عدة مرات.

وفي الـ31 من شهر أيار/مايو الماضي، سلطت مجلة ”نيوزويك“ الأمريكية الضوء على تقارير تزعم بوجود أزمات عدة في صفوف الجيش الروسي الذي يقاتل في أوكرانيا.

ونقلت المجلة عن تقرير نشرته وسيلة إعلام روسية، أن ”بعض الجنود من أفراد الحرس الروسي الذين قاتلوا في أوكرانيا يرفضون العودة والقتال بسبب انخفاض رواتبهم“.

ووفقًا لمصدر مقرب من ”القوات الفيدرالية بالحرس الوطني“ الروسي، فإن العديد من الجنود أشاروا إلى عدم رضاهم عن المبلغ الذي تقاضوه خلال فترة وجودهم في أوكرانيا من شهر شباط/ فبراير إلى شهر نيسان/ أبريل، واستخدموا ذلك كذريعة لرفض القتال.

وأوضح المصدر في التقرير الإخباري، أن ”من أسباب تقلص رواتبهم ارتفاع سعر صرف الروبل الروسي“.

وخلص التقرير، إلى أنه إذا كان سعر الدولار في روسيا في الـ10 من شهر آذار/ مارس الماضي، هو 120 روبلا، فقد كان 56 روبلا بحلول الـ26 من شهر أيار/ مايو الماضي، ولهذا السبب تغيرت مدفوعات الجيش.

وذكر أن رواتب الجنود المتناقصة لا تساعد كثيرًا في حل المشكلة الحالية المتمثلة في ”انخفاض الروح المعنوية وسوء المعاملة داخل الجيش الروسي“. وعلاوة على ذلك، يتعرض الجنود المتعاقدون للتهديد بتهم جنائية إذا حاولوا الاستقالة.