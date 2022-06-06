الرابعة خلال شهر.. استقالة مسؤول رفيع بمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن مسؤولا في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، قدم استقالته من منصبه، في واقعة هي الرابعة خلال شهر؛ ما يزيد الشكوك بشأن استمرار الائتلاف الحكومي في إسرائيل.

وبحسب ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية (كان)، فإن متان سيدي، المتحدث والمستشار المقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي، أعلن استقالته من منصبه، بعد عام من تعيينه في المنصب.

وقال القناة الـ 12 الإسرائيلية، إن ”متان سيدي بدأ مسيرته مع بينيت عندما كان يشغل منصب المتحدث باسمه أثناء عمله وزيرا للدفاع، ومن قبلها وزيرا للتعليم في الحكومات الإسرائيلية السابقة“.

وأشارت إلى أنه رافق بينيت خلال الحملة الانتخابية في العام 2020، كما عمل مستشارا لمراقب الدولة، ومدير الاتصالات في مكتب رئيس الوزراء.

وقبل نحو أسبوع، قدمت نعومي ساسون، المستشارة الشخصية لرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، استقالتها من منصبها، بعد فترة وجيرة من استقالة تال غان تسفي، مدير ديوان بينيت، واستقالة المستشارة الإعلامية، شيمريت مئير.

ويواجه الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الذي يقوده نفتالي بينيت، خطر الانهيار بسبب الاستقالات المتكررة التي شهدها في الآونة الأخيرة، سواء داخل مكتب بينيت أو من أعضاء كنيست داخل الائتلاف الحكومي.

وكانت آخر الأزمات التي تهدد الحكومة الإسرائيلية، تلك المتعلقة بتمديد قانون ”أنظمة الطوارئ“ المعمول به في الضفة الغربية، والذي يرفض أعضاء بالقائمة العربية الموحدة، وحزب ”ميرتس“ دعمه، علاوة على قرار المعارضة الإسرائيلية عدم دعم أي قانون للائتلاف في الكنيست.

والقانون الذي يعتزم زعيم حزب ”أمل جديد“، وزير القضاء الإسرائيلي، جدعون ساعر، تقديمه، اليوم الإثنين، للهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، هو قانون يتعلق بتمديد العمل بالقانون الجنائي الإسرائيلي وبعض القوانين المدنية لتشمل الإسرائيليين الذين يعيشون بالضفة الغربية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية ”مكان“، إن هذا القانون سيحسم مصير الائتلاف الحكومي، مشيرة إلى أن أزمة الائتلاف الحكومي تتمثل في عدم توفر الأغلبية لتمرير مشروع القانون الذي جرى تأجيله أكثر من مرة.

ونقلت القناة العبرية عن مصادر في الائتلاف الحكومي، قولها، إنه ”قد يتم تأجيل التصويت على مشروع القانون مرة أخرى“، مشيرة إلى أن الائتلاف يواجه صعوبات في تجنيد الدعم للقانون في كتلة حزب ”ميرتس“ أيضا.