إيران.. تظاهر أصحاب معاشات احتجاجا على غلاء المعيشة

قالت وكالة أنباء ”فارس“ وتقارير على مواقع التواصل الاجتماعي، إن أصحاب معاشات نظموا احتجاجا في إيران، اليوم الإثنين؛ على ارتفاع تكاليف المعيشة، في تحد آخر للسلطات التي تواجه قلاقل منذ أسابيع، وفقا لوكالة ”رويترز“ للأنباء.

وذكرت الوكالة شبه الرسمية، أن المتظاهرين هتفوا: ”نفقاتنا بالدولار.. دخلنا بالريال“ في تبريز، شمال غرب إيران.

وأضافت: ”نحو ألف من أرباب المعاشات تجمعوا للاحتجاج سلميا ورافقتهم الشرطة في المدينة“.

وزعمت منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، أنها تظهر حشودا في قزوين وشيراز وشوشتار ومدن أخرى، وردد كثيرون شعارات مناهضة للحكومة ولإدارة الرئيس إبراهيم رئيسي للاقتصاد.

وقالت وزارة العمل والرعاية والضمان الاجتماعي، يوم الأحد، إنها زادت المعاشات 57.4% إلى 55.8 مليون ريال إيراني (177 دولارا) شهريا. لكن أرباب المعاشات يقولون إن الحكومة تأخرت كثيرا في معالجة التضخم الذي تشهده البلاد منذ سنوات.

وألقى المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، باللوم في بعض الاضطرابات على ”أعداء أجانب“ يسعون للإطاحة بالجمهورية الإسلامية.

وشهدت إيران، خلال الأيام القليلة الماضية، سلسلة احتجاجات شعبية واسعة؛ على خلفية قرار حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي، وقف الدعم عن السلع الأساسية والمواد الغذائية.

ورفع المحتجون شعارات مناهضة للمرشد علي خامنئي والنظام، وطالبوا بإسقاط نظام رجال الدين؛ بوصفه إحدى مشاكل البلاد الرئيسية.

وقال خامنئي: ”الأعداء يريدون من الاحتجاجات الشعبية والفضاء الافتراضي واستخدام المال أن يضعوا الشعب في مواجهة النظام، والمستشارون الجهلة والخونة يوهمون الأمريكيين بأن الشعب الإيراني يمكن أن يفقد الثقة في دولته وثورته“.

وفي سياق متصل، حث خامنئي الحكومة الإيرانية على محاسبة الأشخاص المتورطين في انهيار مبنى متروبول في مدينة عبادان الواقعة جنوب البلاد، الشهر الفائت، والذي أسفر عن مقتل 38 شخصًا على الأقل، وساهم في تأجيج وتيرة الاحتجاجات المناهضة للحكومة، وألقى المتظاهرون باللوم فيه على الإهمال والفساد.

وألقت السلطات باللوم على العيوب الهيكلية في البناء ومعايير السلامة السيئة وعدم الالتزام بالتعليمات والقواعد، بينما يلقي المتظاهرون باللوم على السلطات، متهمين إياها بالإهمال والفساد.