الكرملين يندد بالإغلاق "العدائي" للأجواء أمام طائرة لافروف

نددت موسكو يوم الإثنين، بإجراءات ”عدائية“ قامت بها عدة دول أوروبية بعدما أجبر وزير الخارجية سيرغي لافروف على إلغاء زيارة كانت مقررة إلى صربيا جراء إغلاق دول مجاورة مجالاتها الجوية أمامه.

وقال الناطق باسم الكرملين في تصريح نقلته وكالة ”فرانس برس“ إن ”أعمالا عدائية كهذه ضد بلدنا يمكنها أن تتسبب بمشاكل معينة“.

وأشار في الوقت ذاته إلى أن موسكو وبلغراد ستحافظان على تواصلهما.

وكان مصدر في وزارة الخارجية الروسية، قال أمس الأحد، إن زيارة الوزير لافروف إلى صربيا ألغيت بعد أن أعلنت دول حول صربيا إغلاق مجالها الجوي أمام طائرته.

وأكد المصدر صحة تقرير إعلامي صربي أفاد بأن بلغاريا ومقدونيا الشمالية وجمهورية الجبل الأسود، أعلنت إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرة التي كانت ستقل وزير الخارجية الروسي إلى بلغراد يوم الإثنين، بحسب ما نقلت وكالة ”رويترز“.

وقالت وكالة ”فرانس برس“ في تقرير يوم الجمعة الماضي، إنه بينما يسعى الأوروبيون إلى عزل روسيا والاستغناء عنها كمصدر للطاقة، عززت صربيا علاقاتها بموسكو عبر اتفاق لاستيراد الغاز منها.

وتقدمت بلغراد بترشحها لدخول الاتحاد الأوروبي منذ عشر سنوات، إلا أنها تحتفظ بعلاقات وثيقة مع الكرملين وترفض الالتزام بالعقوبات ضد موسكو على الرغم من أنها دانت ”العدوان الروسي“ على أوكرانيا في الأمم المتحدة.

وأعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أن بلاده وقّعت على تمديد اتفاقية الحصول على شحنات غاز روسي بأسعار مخفّضة لثلاث سنوات، وأضاف بعد اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أنها ”أفضل صفقة في أوروبا على الإطلاق“.

وقال الرئيس في مؤتمر صحفي متلفز: ”سيكون لدينا شتاء أكثر أمنا في إمدادات الغاز“، موضحا أن ”الفاتورة الحالية أقل بثلاث مرات تقريبًا مما هي عليه في أي مكان في أوروبا، وهذا الشتاء ستكون أقل بعشر مرات إلى 12 مرة“.

ودانت بروكسل الاتفاق النفطي بين صربيا وروسيا، معلنة أنها ”كانت تنتظر من صربيا ألا تمعن في تعزيز علاقاتها بموسكو“.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو: ”يجب على الدول المرشحة، وصربيا من بينها، مواءمة سياساتها المتعلقة بطرفٍ ثالث تدريجيا مع سياسات ومواقف الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الإجراءات التقييدية“.

وتتبنى بلغراد الأهداف الأوروبية كأولوية غير أنها تتجنب اتخاذ أي تدابير مناهضة لروسيا.

ويتهم مسؤولون صرب الغرب بالضغط على بلغراد للالتزام بالعقوبات، ويتحدّث بعضهم عن التخلّي عن طلب الانضمام للاتحاد الأوروبي.