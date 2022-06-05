اعتقال نائب أوكراني على حدود مولدوفا

قالت شرطة الحدود في مولدوفا الأحد إن النائب الأوكراني يوهان ياكوفينكو اعتقل عند حدود مولدوفا بناء على طلب من منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول).

وقال ممثل الخدمة الصحفية لشرطة الحدود إن ياكوفينكو وضع في مركز للاحتجاز تمهيدا لمحاكمته.

وقال فيوريل تينتيو رئيس الإنتربول في مولدوفا في بيان إن ياكوفينكو أدرج على قائمة الإنتربول بعد اتهامات بالرشوة والفساد من روسيا البيضاء.

ولم يسفر البحث باسم ياكوفينكو، في السجلات العامة للمطلوبين على موقع الإنتربول على الإنترنت، عن أي نتائج مساء الأحد.

ولم يتسن الاتصال بمسؤولين في أوكرانيا وروسيا البيضاء للحصول على تعليق.

تم انتخاب ياكوفينكو عضوا في البرلمان الأوكراني، البرلمان الأوكراني، من منطقة دونيتسك، وفقا للمعلومات الواردة على موقع البرلمان على الإنترنت.

وتزايدت المخاوف مؤخرًا من احتمال انجرار مولدوفا إلى الصراع في أوكرانيا المجاورة ، بعد أن أبلغ انفصاليون موالون لروسيا في منطقة انفصالية عن عدد من الهجمات والانفجارات هناك ، التي ألقوا باللوم فيها على كييف.

اتخذت مولدوفا، الدولة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2.6 مليون نسمة والمنقسمة بين أوكرانيا ورومانيا، منعطفًا سياسيًا مؤيدًا للغرب بشكل حاسم منذ أن تولى الرئيس مايا ساندو منصبه في نهاية عام 2020، متغلبًا على شاغل منصب متحالف مع موسكو.

تتمتع البلاد بأغلبية عرقية رومانية ولكن أقلية كبيرة ومؤثرة تتحدث الروسية ولديها علاقات اقتصادية وثيقة مع موسكو.