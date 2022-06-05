اختطاف صحفي إيراني في تركيا

قالت عائلة ”محمد باقر مرادي“ الصحفي الإيراني الذي تقدم بطلب اللجوء في تركيا، الأحد، إن إبنها أصبح مفقوداً منذ 30 من آيار/مايو الماضي، مرجحة أن تكون السلطات الإيرانية تقف وراء عملية اختطافه داخل تركيا.

وفر الصحفي الإيراني محمد باقر مرادي إلى تركيا قبل تسع سنوات، وذكرت صحيفة ديلي صباح التركية يوم الأحد، أن والده يعتقد أنه قد تم اختطافه من قبل عملاء الجمهورية الإسلامية.

ووفقا للتقرير الذي نشره موقع إذاعة ”فردا“ الإيراني المعارض، غادر محمد باقري منزله في أنقرة في 30 آيار/مايو الماضي لشراء الخبز ولم يعد أبدا، مضيفاً إن ”هاتفه الخلوي غير متوفر أيضًا، فيما تم العثور على سيارة الصحفي مرادي في وقت لاحق“.

كما ذكرت صحيفة حريت التركية اليومية أن عائلة مرادي تقدمت بشكوى جنائية بشأن اختفاء ابنها، وأبلغت مكتب المدعي العام المحلي بأنه قد تم اختطافه.

فيما قال حسين مرادي والد الصحفي الإيراني ”إن ابنه مطلوب من قبل قوات الأمن الإيرانية منذ بعض الوقت“.

وكانت هناك تقارير عديدة عن عمليات اختطاف أو قتل للمعارضين في تركيا في السنوات الأخيرة، واعتقلت الحكومة التركية على مدى السنوات الماضية العديد من الأشخاص على صلة بجهاز الاستخبارات الإيراني الذي يتولى عملية رصد ومتابعة واختطاف المعارضين الإيرانيين.

وفي فبراير/شباط الماضي، قالت قوات الأمن التركية إنها ألقت القبض على 16 عضواً في مجموعة على صلة بالأجهزة الأمنية الإيرانية وتتولى عملية اختطاف المعارضين الإيرانيين وتسليمهم إلى السلطات في طهران.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني لعام 2019، لقي الصحفي المعارض للنظام ”مسعود مولوي ورد نجاني“، مصرعه بعملية اغتيال تعرض لها في اسطنبول، بعدما هدد بكشف فساد المسؤولين الإيرانيين بينهم قيادات عسكرية متنفذة.

ونشرت وكالة الأنباء التركية الحكومية ”الأناضول“، مقطع فيديو تناولته وسائل إعلام إيرانية، في منتصف فبراير/شباط العام الماضي، يظهر عملية اعتقال ”محمد رضا ناصر زاده“، الدبلوماسي الإيراني الذي يعمل في قنصلية بلاده في اسطنبول بتهمة تورطه في تصفية الصحفي مسعود مولوي ورد نجاني.

ووقعت إيران وتركيا اتفاقية تعاون مدني في الشؤون المدنية والجنائية في أواخر عام 2011، وبموجب الاتفاقية، تعهد الجانبان بتسليم الأشخاص الذين تم تحديدهم داخل أراضي البلدين وفقًا لبنود هذه الاتفاقية للمحاكمة أو تنفيذ الحكم.

وعلى الرغم من أن الاتفاقية تستثني الأشخاص المتهمين سياسيًا أو عسكريًا من التسليم، فقد قامت الحكومتان مرارًا وتكرارًا بتسليم الأفراد بناء على التهم المذكورة.