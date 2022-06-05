وسائل إعلام روسية: مقتل الجنرال رومان كوتوزوف خلال معارك شرق أوكرانيا

قُتل جنرال روسي شرق أوكرانيا، مما يزيد من الخسائر البشرية التي مُنيت بها موسكو في كبار الضباط، وفق ما نقلته وكالة ”رويترز“ عن مراسل لإحدى وسائل الإعلام الرسمية الروسية، اليوم الأحد.

ونشر مراسل التلفزيون الحكومي، ألكسندر سلادكوف، تقريرًا على تطبيق ”تيليغرام“ يفيد بمقتل الجنرال رومان كوتوزوف، دون أن يذكر متى وأين قُتل.

ولم يصدر تعليق حتى الآن من وزارة الدفاع الروسية.

وتعتبر روسيا عدد القتلى العسكريين من أسرار الدولة، حتى في أوقات السلم، ولم تُحدّث عددهم في أوكرانيا منذ 25 مارس/ آذار، عندما قالت إن 1351 جنديًا روسيًا قتلوا منذ بدء حملتها العسكرية على أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط.

وفي هذا السياق، أشار تقرير نشرته صحيفة ”لوفيغارو“ الفرنسية، اليوم الأحد، إلى أن ”هناك عدة مؤشرات تتيح الحصول على تقدير لعدد الجنود الذين لقوا حتفهم منذ بداية الحرب في أوكرانيا، منها على الجانب الروسي مثلًا، أن الكرملين اعترف -في بيان بتاريخ 25 مارس/آذار الماضي- بمقتل 1351 جنديًا، إلا أن الأوكرانيين يزعمون أن عدد القتلى الروس بلغ 30 ألفًا“.

ولفت التقرير إلى ترجيح خبراء قابلتهم ”لوفيغارو“ بأن عدد القتلى بين الجنود الروس في أوكرانيا يتراوح بين 12 ألفًا و15 ألفًا، وقدّره الاختصاصي الأمريكي مايكل كوفمان، في منتصف مايو/أيار الماضي بأنه بين 10 آلاف و12 ألف قتيل.

وقالت الصحيفة في تقريرها إن ”آخر بيان رسمي من كييف يعود إلى نهاية مارس/آذار الماضي، حين أشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى مقتل 2500 أو 3 آلاف جندي، مع أن الخبراء يرون أن أوكرانيا ربما تكون فقدت نحو 15 ألف جندي، إلا أنه يجب أن يضاف إلى هذه الوفيات عدد الجرحى والجنود الذين خرجوا من الخدمة، ويقدّرون عادة بـ3 مقابل كل قتيل“.

من جانبها، ذكرت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية، في عددها الصادر، اليوم الأحد، أن شرق أوكرانيا شهد معارك طاحنة بين موسكو وكييف، وذلك في وقت يرسل فيه الجانبان قوات إضافية أثناء قتالهما على مدينة سيفيرودونيتسك المحورية في منطقة دونباس.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، إن موسكو وكييف أرسلتا تعزيزات باتجاه الخطوط الأمامية للمعركة للسيطرة على المناطق الشرقية في أوكرانيا، أمس السبت، مع استمرار روسيا في ”معركتها الطاحنة“ للسيطرة على ما تبقى من مدينة سيفيرودونتسك ذات الأهمية الإستراتيجية.