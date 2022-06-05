الملكة إليزابيث الثانية: تأثرت بعمق خلال احتفالات اليوبيل البلاتيني

قالت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، اليوم الأحد، إن شعورًا ”بالتأثر العميق“ انتابها عندما رأت الحشود الكبيرة التي خرجت للاحتفال باليوبيل البلاتيني لجلوسها على العرش، وذلك في ختام 4 أيام من الاحتفالات بهذه المناسبة.

وكان عشرات الألوف شاركوا في احتفالات بالشوارع أو رددوا هتافات خلال تجمعات وسط لندن، في حين شاهد الملايين حفل موسيقى البوب الذي جرى تنظيمه أمام قصر بكنغهام وبثه على الهواء مباشرة، أمس.

وقالت الملكة في بيان للأمة: ”عندما يتعلق الأمر بكيفية الاحتفال بمرور 70 عامًا على تولي العرش، لا يوجد دليل إرشادي يجب اتباعه.. شعرت بالتأثر الشديد لأن الكثير من الناس قد نزلوا إلى الشوارع للاحتفال باليوبيل البلاتيني“، وفقًا لـ“رويترز“.

وظهرت الملكة اليزابيث، اليوم الأحد، للمرة الثانية على شرفة قصر باكنغهام لتحية المواطنين، بمناسبة اليوم الأخير من الاحتفالات التي عاشتها البلد لأربعة أيام متواصلة، بمناسبة الذكرى السبعين لاعتلائها العرش.

وكانت الساعة تشير إلى حوالي السادسة مساء بالتوقيت المحلي، عندما خرجت الملكة إلى الشرفة بفستان أخضر، وبرفقتها وريث العرش الأمير تشارلز وزوجته كاميلا، وأيضًا حفيدها الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون، وأبناؤهما الثلاثة الأمراء جورج وشارلوت ولويس. وانطلق النشيد الوطني البريطاني: ”حفظ الله الملكة“، وسط الجموع الحاضرة.

وكان آلاف الأشخاص المجتمعين تحت نوافذ القصر، يتساءلون عن ظهور الملكة في الشرفة، خاصة أنها غابت عن كل المراسم، منذ ظهورها الأول على الشرفة مع انطلاق الاحتفالات.

وفي ختام أيام الاحتفال شهدت لندن مرور موكب، بينه عربة ذهبية عمرها 260 عامًا، وجنود يرتدون ملابس من جميع أنحاء الكومنولث، ثم ممثلون وراقصون، إضافة إلى دمى متحركة على شكل كلاب الكورجي، الكلاب المفضلة للملكة،في عرض يشبه الكرنفال.

كما تحولت المملكة المتحدة، اليوم، إلى فضاء لنزهة عملاقة، حيث تم تنظيم عشرات الآلاف من وجبات الغداء والنزهات بين الجيران على الرغم من الطقس الممطر، للاحتفال بالذكرى التاريخية للملكة.

وفي ويندسور، وضعت 488 طاولة على الممر المؤدي إلى القلعة حيث تقيم الملكة، كما تناول الأمير تشارلز وزوجته كاميلا الشاي والمقبلات مع الجمهور في ملعب للكريكيت.

وصاحبة الحفل، الملكة البالغة من العمر 96 عامًا والتي تجد صعوبة في المشي، بقيت غائبة عن المراسم والاحتفالات، فلم تحضر صلاة الشكر، يوم الجمعة، ولا سباق الخيل، يوم السبت، والذي يعد من أنشطتها المفضلة، ولا حتى الحفل الموسيقي الذي شاركت فيه أسماء فنية كبيرة.

ولم توجه الملكة أيضًا أية كلمة بالمناسبة إلى البريطانيين، لكنها اكتفت بظهور طريف، بنشر فيديو تظهر فيه مع الشخصية الكارتونية المحببة للأطفال ”الدب بادينغتون“، الذي كان في جلسة شاي مع الملكة وعرض عليها شطيرته، كما هنأها باليوبيل البلاتيني لاعتلائها العرش، وشكرها ”على كل شيء“.

وتثير صحة إليزابيث الثانية قلقًا في الفترة الأخيرة، فقد أدخلت المستشفى، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث أمضت ليلة وألغت كل مشاركاتها تقريبًا في مناسبات رسمية وحل مكانها الأمير تشارلز، وقد ألقى نيابة عنها للمرة الأولى خطاب افتتاح الدورة الجديدة للبرلمان، وتواجه الملكة صعوبة في المشي وتستعين بعصا.