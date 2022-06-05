أوكرانيا تطالب بمساعدة عسكرية غربية "منتظمة" وليست "ظرفية"

قالت أوكرانيا اليوم الأحد إن الحرب مع روسيا دخلت مرحلة طويلة الأمد تحتاج إلى دعم عسكري متواصل من الدول الغربية إلى حين إلحاق الهزيمة بالقوات الروسية.

وذكرت نائبة وزير الدفاع الأوكرانية غانا ماليار لوسائل إعلام محلية، ”دخلنا حربا مطولة وسنحتاج إلى دعم منتظم“.

وأضافت أنه ”على الغرب أن يدرك أن مساعدتنا يجب ألا تكون ظرفية بل ينبغي أن تتواصل حتى انتصارنا“، على ما أوردت ”فرانس برس“.

وتحاول الولايات المتحدة والدول الغربية المساهمة في مجهود الحرب الأوكراني من دون المشاركة كطرف مباشر في النزاع، وقد زودت كييف أسلحة وذخائر بملايين الدولارات.

وأعلنت الولايات المتحدة خلال الأسبوع الحالي، إرسال أسلحة بعيدة المدى لأوكرانيا في إطار حزمة مساعدة بقيمة 700 مليون دولار تشمل أجهزة رادار للمراقبة الجوية ومزيدا من صواريخ جافلين المضادة للدروع فضلا عن ذخائر مدفعية ومروحيات.

وحذرت روسيا من أن شحنات الأسلحة الجديدة قد تجر واشنطن إلى نزاع مباشر مع موسكو.

وفي هذا السياق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأحد، موجها كلامه للغرب إن بلاده ستضرب أهدافا جديدة إذا بدأت الولايات المتحدة في تزويد أوكرانيا بصواريخ مداها أطول، حسبما أفادت ”رويترز“ نقلا عن وكالة ”تاس“.

ونقلت الوكالة عن بوتين قوله في مقابلة مع محطة ”روسيا1“ التلفزيونية الرسمية، إنه ”في حال تقديم مثل هذه الصواريخ سنقصف تلك الأهداف التي لم نبدأ في ضربها بعد“.

وأضاف أن ”الجدل حول الإمدادات الإضافية من الأسلحة الغربية لأوكرانيا ليس له سوى هدف واحد هو إطالة أمد الصراع المسلح هناك إلى أقصى حد ممكن“.

وتابع أنه ”إذا تم تسليم أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى، فسنقوم بالاستنتاجات المناسبة وسنستخدم وسائل التدمير المتوفرة التي لدينا ما يكفي منها، لضرب مواقع لم نضربها من قبل“.

ولم يذكر بوتين الأهداف التي تعتزم روسيا استهدافها إذا بدأت الدول الغربية في إمداد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت السبت، أن قواتها أسقطت طائرة نقل عسكرية أوكرانية محملة بأسلحة وذخائر قرب ميناء أوديسا على البحر الأسود.

وقالت أيضا إن ”الصواريخ الروسية أصابت أيضا مركز تدريب على المدفعية في منطقة سومي الأوكرانية كان مدربون أجانب يعملون فيه“، مبينة أن ”ضربة أخرى دمرت موقعا لمرتزقة أجانب في منطقة أوديسا“.