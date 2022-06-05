الحكومة الإثيوبية تتهم المنظمات الإنسانية بنقل معدات "محظورة" إلى تيغراي

دعت الحكومة الإثيوبية إلى تشديد الضوابط على المساعدات المنقولة إلى تيغراي، متهمة المنظمات الإنسانية بإيصال وقود أكثر من المسموح به، ومعدات ”محظورة“ يحتمل أن تستخدمها قوات المنطقة المتمردة في نزاعها مع السلطات الفيدرالية.

وبفضل الهدنة السارية، منذ نهاية مارس/ آذار الماضي، سمحت الحكومة الفيدرالية الإثيوبية مجددًا، في الأول من أبريل/ نيسان الماضي، بإيصال المساعدات الإنسانية عن طريق البر إلى تيغراي بعد انقطاع استمر 3 أشهر.

ولا تزال المساعدات بعيدة من تلبية الحاجات الهائلة للمنطقة التي شهدت لفترة طويلة، ما وصفته الأمم المتحدة بأنه ”حصار إنساني بحكم الأمر الواقع“.

وقال نائب رئيس الوزراء الإثيوبي ووزير الخارجية ديميكي ميكونين، أمس السبت، إنه ”عند إيصال المساعدات إلى تيغراي، يجب توخي الحذر خاصة لمنع نقل معدات معينة إلى جبهة تحرير شعب تيغراي“.

وحكمت الجبهة المنطقة حتى أطاحها الجيش الاتحادي بشنّه هجومًا، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، ثم استعادت السيطرة عسكريًا على معظم الإقليم في هجمات مضادة خلال العام 2021.

وأضاف ميكونين: ”لقد لاحظت محاولات لإيصال كميات وقود أكثر من المسموح به ومعدات غير مصرح بها يمكن استخدامها لتحقيق أهداف الجماعة الإرهابية“، وفق ما نقلت عنه إذاعة وتلفزيون ”فانابك“ المرتبط بالحكومة خلال زيارته منطقة عفر، حيث تغادر قوافل المساعدات الإنسانية إلى تيغراي المجاورة.

ولم يحدد المسؤول طبيعة المعدات المعنية.

ورأى ديميكي ميكونين، أن ”مثل هذه الأفعال تنتهك القوانين الخاصة بتقديم المساعدات الإنسانية، والتي تعتزم الحكومة مناقشتها مع الوكالات الإنسانية.. على الجمارك والجهات الأخرى تعزيز اجراءات الرقابة للسيطرة على المعدات غير المصرح بها“.

وفي تقييمه الأخير للوضع الإنساني شمال إثيوبيا الذي نُشر، الجمعة، قدّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية (أوتشا)، أنه ”رغم أن الجهات الفاعلة الإنسانية تمكنت من إيصال الوقود إلى تيغراي في الشهرين الماضيين، إلا أن الكميات الذي تم نقلها لا تزال غير كافية ومستوى احتياطي الوقود منخفض، ما يعوق العمليات الإنسانية بشدة“.

وأضاف ”أوتشا“، أن“الشركاء المكلفين بشؤون التغذية مثلًا يحتاجون إلى حوالي 24 ألف لتر وقود لتوزيع الغذاء المتاح، بما في ذلك الحليب الطبي، والمكملات الغذائية العلاجية المنقذة للحياة على نحو 240 مرفقًا صحيًا في أنحاء المنطقة“.