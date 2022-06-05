إيران تعلن تأمين الاتصال بين قائدي الناقلتين اليونانيتين مع السلطات في أثينا

قالت السلطات الإيرانية، يوم الأحد، إنها قامت بتأمين اتصال بين قائدي ناقلتي النفط اليونانيتين المحتجزتين في مياه الخليج العربي مع السلطات في أثينا.

وذكر بيان لهيئة الموانئ البحرية الإيرانية نشرته وكالة أنباء ”إيسنا“ الطلابية بشأن الوضع الأخير للناقلتين اليونانيتين المحتجزتين في الخليج: ”جميع أفراد الطاقم في صحة بدنية وعقلية جيدة وتم تسهيل اتصالاتهم الهاتفية مع عوائلهم“.

وأشار البيان، إلى أنه ”تم عقد مؤتمر عبر الهاتف بين قائدي الناقلتين ومقر مالكي السفن في اليونان، وجرى تقديم تعليمات للقائدين حول كيفية صيانة الشحنات الموجودة على متن الناقلتين“.

وفيما يتعلق بإمكانية السماح بلقاء وفد من السفارة اليونانية في طهران مع طاقم الناقلتين، أوضح البيان: ”من الممكن عقد اجتماع قنصلي مع طاقم هاتين الناقلتين“.

واحتجزت البحرية التابعة للحرس الثوري، الناقلتين اليونانيتين في مياه الخليج العربي، في 27 يونيو/حزيران الماضي، لما وصفته بـ ”انتهاكات بحرية“.

وقال بيان هيئة الموانئ البحرية الإيرانية، إن مسؤولا في هيئة الموانئ البحرية بمحافظة هرمزغان جنوب إيران التقى قائدي الناقلتين وجرى البحث في مسألة توفير ما يحتاجه طاقم الناقلتين.

ووفق البيان فقد قام قائدا الناقلتين اليونانيتين بإعداد طلبات الغذاء والماء والأغذية والمواد الاستهلاكية الأخرى وتقديمها لمندوب الشحن الإيراني، وكذلك التنسيق اللازم لاستلام القمامة من الناقلتين.

ولفت البيان إلى أنه ”نظرا لوجود بعض أفراد الطاقم على الناقلتين لفترة طويلة، فقد أثير موضوع نقل بعض البحارة مع قائد السفينة خارج الناقلتين، وتقرر أنه في حالة موافقة أصحاب الناقلتين، سيتم عمل التنسيق اللازم في هذا الصدد“.

وأضاف البيان ”بالنظر إلى أن الناقلتين المذكورتين كانتا تحملان مشتقات نفطية، قدم وكيل الشؤون البحرية بالإدارة العامة للموانئ والشؤون البحرية في هرمزغان توصيات السلامة والبيئة اللازمة لقادة السفن، كما أخذ في الاعتبار أهمية المنطقة وحساسيتها من حيث الأهمية البيئية“.

كما أشار بيان السلطات الإيرانية، إلى أنه ”بناءً على طلب قائدي الناقلتين ووفقًا للأنظمة والمعايير الدولية، فقد تقرر التعاون اللازم لتسهيل تنفيذ المتطلبات الدولية من قبل الطاقم لاتخاذ الإجراءات الحالية بما في ذلك تسجيل أحداث الناقلتين“.

وكان موقع ”تانكر تراكرز“ المتخصص في مراقبة السفن، أفاد السبت، أن الناقلة اليونانية ”دلتا بوسيدون“، التي احتجزها الحرس الثوري الإيراني، نُقلت من جزيرة لارك إلى منطقة على الساحل الشمالي الشرقي لجزيرة قشم.

وبحسب التقرير: ”لا يفصل بين ناقلة النفط اليونانية الثانية عن الأولى سوى ميل بحري واحد“.

وكانت الدول الأوروبية قد حثت إيران في وقت سابق على ضرورة الإفراج عن الناقلتين والالتزام بحرية الملاحة البحرية الدولية.

وكان المرشد الإيراني علي خامنئي، اعتبر السبت، أن احتجاز الناقلتين ليس ”سرقة“، وقال ”البعض سرق النفط الإيراني على سواحل اليونان فقام الشجعان في إيران باحتجاز سفينتين يونانيتين“.

وأضاف ”يتهموننا بالسرقة، لكن من هو السارق هنا؟! من يستعيد ما سُرق منه ليس بسارق“، مبينا أن ”الأمريكيين يأمرون الحكومة اليونانية بسرقة نفطنا والأخيرة تنفذ، وعلينا أن نحذر هذه الحرب النفسية التي يخوضها الأعداء“.