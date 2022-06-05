يشعر بالملل ويريد العودة للسياسة.. هل يترشح ترامب للانتخابات المقبلة؟

يشعر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالملل في منتجع ”مارا لاجو“ الذي يملكه في ولاية فلوريدا، ويريد العودة للبيت الأبيض كرئيس للولايات المتحدة لفترة ثانية.

وقالت شبكة ”أن بي سي“ الأمريكية اليوم الأحد، إن مساعدي ترامب منقسمون عما إذا كان عليه أن يعلن العودة للسباق الرئاسي قبل الانتخابات التشريعية النصفية أواخر العام الجاري أم بعدها.

وأضافت الشبكة: ”يشعر الرئيس السابق بالملل في مارالاجو ويتشوق للعودة إلى الساحة السياسية كمرشح رئاسي وليس صانع ملوك (مرشحين).. لكن المستشارين منقسمون حول ما إذا كان يجب أن يطلق محاولة جديدة للرئاسة في وقت مبكر من الصيف الجاري“.

تحرك بسرعة

ووفقا للشبكة، فإن ”العديد من المقربين من ترامب يعتقدون أنه يجب أن ينتظر حتى ما بعد انتخابات التجديد النصفي في تشرين الثاني/ نوفمبر، في حين يقول البعض إنه يمكن أن يتحرك بسرعة أكبر لحشد المؤيدين وقطع الطريق على كثير من مرشحي الحزب الجمهوري.“

وقال جيسون ميلر، مستشار ترامب منذ فترة طويلة، الذي سافر مع الرئيس السابق لحضور اجتماع حاشد في ”وايومنغ“ خلال عطلة نهاية الأسبوع: ”لقد عرضت وجهة نظري حول سبب اعتقادي أنه يجب أن يفعل ذلك قريبا“.

وأضاف: ”أعتقد أن الوضوح حول ماهية نواياه أمر مهم حتى يتمكن من البدء في بناء هذه العملية بينما لا تزال حاضرة في أذهان الناس وما زالوا فاعلين ونشطين“.

ورأى مستشار آخر، أن على ترامب أن يتوقف حتى فترة ما بعد الانتخابات النصفية، لكنه أضاف أن ترامب ”المشهور بافتقاره للسيطرة على انفعالاته“ من المرجح أن يقفز إلى الساحة السياسية ”عاجلًا وليس آجلًا“.

خطاب كبير

ولفت مستشار الرئيس السابق، إلى أن أحد الأسئلة الرئيسة هو ”ما إذا كان بإمكان ترامب كبح حماسته حول خوض الانتخابات الرئاسية عام 2024، وعدم إصدار أي بيان الآن“، مشيرا إلى أن عليه على سبيل المثال أن ينتظر حدثًا كبيرًا، وتقديم خطاب كبير بشأن نيته الترشح.

ونقلت الشبكة عن شخصين مقربين من ترامب قولهما، إنه طلب منهما بشكل غير رسمي تحديد موعد 4 تموز/ يوليو، كموعد لإعلان ترشح محتمل، لكن ميلر أوضح أن ترامب لم يقرر الترشح بعد وأنه لا يستطيع تأكيد ذلك الموعد.

وقالت الشبكة: ”أي قرار لترامب بالترشح وتوقيت الإعلان يمكن أن يحدد ساعة اللعب للجمهورين الساعين للإطاحة بالرئيس جو بايدن في انتخابات عام 2024، وهناك سبب يجعل ترامب يشعر بإلحاح أكبر في الأسابيع الأخيرة.“

ارتفاع عدد المرشحين

وأشارت الشبكة إلى ارتفاع كبير في عدد أعضاء الحزب الجمهوري الطامحين للترشح للرئاسة بما فيهم حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، ونائب الرئيس السابق مايك بنس، ووزير الخارجية السابق مايك بومبيو، وسفيرة الأمم المتحدة السابقة نيكي هايلي وأعضاء مجلس الشيوخ توم كوتون وآر آرك وجوش هاولي وتيد كروز.

وقال ميللر، الذي رفض الخوض في تفاصيل مناقشاته مع ترامب بشأن هذه المسألة: ”يسعى دائمًا للحصول على المشورة من الأماكن غير المرغوبة.. أريده بشدة أن يرشح نفسه مرة أخرى في عام 2024“.