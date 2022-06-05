سنقصف أهدافا جديدة.. بوتين يحذر من تسليم صواريخ بعيدة المدى لأوكرانيا

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد، الغرب من أن روسيا ستضرب أهدافا جديدة إذا بدأت الولايات المتحدة في تزويد أوكرانيا بصواريخ مداها أطول، وفق ما ذكرت وكالة ”تاس“ للأنباء.

ونقلت الوكالة عن بوتين قوله في مقابلة مع محطة ”روسيا1“ التلفزيونية الرسمية، إنه ”في حال تقديم مثل هذه الصواريخ سنقصف تلك الأهداف التي لم نبدأ في ضربها بعد“.

وأضاف أن ”الجدل حول الإمدادات الإضافية من الأسلحة الغربية لأوكرانيا ليس له سوى هدف واحد هو إطالة أمد الصراع المسلح هناك إلى أقصى حد ممكن، وأنه إذا تم تسليم أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى، فسنقوم بالاستنتاجات المناسبة وسنستخدم وسائل التدمير المتوفرة التي لدينا ما يكفي منها، لضرب مواقع لم نضربها من قبل“.

ولم يذكر بوتين الأهداف التي تعتزم روسيا استهدافها إذا بدأت الدول الغربية في إمداد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى.

وحسب وكالة الإعلام الروسية، علق بوتين على القرار الأميركي الخاص بإرسال أسلحة جديدة إلى أوكرانيا، مؤكدا أن ”روسيا تواجه هذا الوضع بسهولة وأنها بالفعل دمرت عشرات من قطع الأسلحة المقدمة من واشنطن“.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت السبت، عن أن قواتها أسقطت طائرة نقل عسكرية أوكرانية محملة بأسلحة وذخائر قرب ميناء أوديسا على البحر الأسود، وأن الصواريخ الروسية أصابت أيضًا مركز تدريب على المدفعية في منطقة سومي الأوكرانية كان مدربون أجانب يعملون فيه، مبينة أن ضربة أخرى دمرت موقعا لمرتزقة أجانب في منطقة أوديسا.

بدوره، قال البيت الأبيض، إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن وفريقه مازالوا يدرسون إرسال أنظمة صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا، لكنهم لا يريدون استخدامها لشن هجمات داخل الأراضي الروسية.

وذكر مسؤولون أمريكيون أن بايدن ومساعديه بمجال الأمن القومي في المراحل النهائية من تجهيز حزمة أسلحة جديدة لأوكرانيا ومن المتوقع صدور إعلان قريبًا، وفقًا لما ذكرت ”رويترز“.

ويطلب المسؤولون الأوكرانيون من الحلفاء، أنظمة بعيدة المدى، منها نظام الإطلاق الصاروخي المتعدد الذي يمكنه إطلاق وابل من الصواريخ على بعد مئات الأميال، على أمل تغيير مسار الحرب المستمرة منذ ثلاثة أشهر.

ومر على اندلاع الحرب في أوكرانيا أكثر من 100 يوم منذُ أن بدأت في 24 فبراير الماضي، وقتل عشرات الآلاف وفر الملايين من ديارهم واضطرب الاقتصاد العالمي منذ طرد القوات الروسية من كييف في الأسابيع الأولى من الصراع.