توازيا مع معارك طاحنة في دونباس.. انفجارات تهز كييف

قال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن انفجارات عدة هزت العاصمة الأوكرانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.

وكتب كليتشكو على تطبيق المراسلة تيليغرام ”انفجارات عدة وقعت في منطقتي دارنيتسكي ودنيبروفسكي بالعاصمة… الخدمات تعمل بالفعل في الموقع. مزيد من المعلومات التفصيلية (سيُكشف عنها)- لاحقا“.

وبحسب وكالة ”رويترز“ للأنباء قال شاهد عيان إن الدخان تصاعد في سماء المدينة بعد الانفجارات. كانت صفارات الإنذار دوت في وقت سابق في معظم أنحاء أوكرانيا، بما في ذلك منطقة كييف.

في السياق، قال سيرهي جايداي حاكم منطقة لوجانسك، حيث تقع مدينة سيفيرودونتسك، اليوم الأحد إن القوات الروسية تواصل اقتحام المدينة وتسيطر على الجزء الشرقي منها.

وأضاف أن أجزاء من مصنع آزوت للكيماويات تضررت في هجمات السبت.

وكان اولكسندر ستريوك، رئيس بلدية سيفيرودونيتسك، المدينة الرئيسة في شرق أوكرانيا، أعلن أمس السبت أن القوات الأوكرانية تحاول ”استعادة السيطرة التامة“ على المدينة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية ”ا ف ب“ عن ستريوك قوله في مقابلة متلفزة بثت على حساب تلغرام الرسمي الإقليمي إن القوات الروسية ”حققت بعض النجاحات“ و“تمكنت من دخول المدينة والاستيلاء على قسم كبير (منها) . لكن عسكريينا تمكنوا من إعادة الانتشار وبناء خط دفاعي. حاليا، نقوم بكل ما هو ممكن لاستعادة سيطرة أوكرانيا التامة“ على المدينة.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أن الوحدات العسكرية الأوكرانية تنسحب من سيفيرودونيتسك بعدما ”تكبدت خسائر كبيرة خلال المعارك“ نحو مدينة ليسيتشانسك المجاورة.

وأوضح ستريوك أن ”الوضع بالغ الصعوبة. نبذل ما في وسعنا لصد العدو عن المدينة. معارك الشوارع مستمرة في موازاة قصف مدفعي منتظم“.

واضاف أن ”قواتنا المسلحة واثقة بأنها ستنجح“ في استعادة السيطرة على المدينة.

من جهتها، أوردت هيئة أركان الجيش الأوكراني مساء أمس السبت أن ”المعارك متواصلة للسيطرة التامة على سيفيرودونيتسك“، دون مزيد من التفاصيل.

والهدف المعلن للقوات الروسية هو السيطرة على كامل حوض دونباس الذي يضم منطقتي دونيتسك ولوغانسك، بعدما سيطر عليه الانفصاليون الموالون لموسكو جزئيا العام 2014.