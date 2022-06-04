بوتين: دمرنا عشرات من قطع الأسلحة الأمريكية المقدمة لأوكرانيا

نقلت وكالة الإعلام الروسية التي تديرها الدولة عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله، في تصريحات عن القرار الأمريكي الخاص بإرسال أسلحة جديدة إلى أوكرانيا، إن روسيا تواجه هذا الوضع بسهولة وإنها بالفعل دمرت عشرات من قطع الأسلحة المقدمة من واشنطن.

وقالت وكالة الإعلام الروسية، إن بوتين أدلى بهذه التصريحات في مقابلة مع التلفزيون الوطني من المقرر أن تذاع بالكامل يوم غد الأحد.

في وقت مُبكر من اليوم السبت، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أسقطت طائرة نقل عسكرية أوكرانية محملة بأسلحة وذخائر قرب ميناء أوديسا على البحر الأسود.

وأضافت الوزارة أن الصواريخ الروسية أصابت أيضًا مركز تدريب على المدفعية في منطقة سومي الأوكرانية كان مدربون أجانب يعملون فيه، مبينة أن ضربة أخرى دمرت موقعا ”لمرتزقة أجانب“ في منطقة أوديسا.

ويوم الثلاثاء الماضي، قال البيت الأبيض إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وفريقه مازالوا يدرسون إرسال أنظمة صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا، لكنهم لا يريدون استخدامها لشن هجمات داخل الأراضي الروسية.

وذكر مسؤولون أمريكيون أن بايدن ومساعديه في مجال الأمن القومي في المراحل النهائية من تجهيز حزمة أسلحة جديدة لأوكرانيا ومن المتوقع صدور إعلان قريبًا، وفقًا لما ذكرت ”رويترز“ آنذاك.

‬ويطلب المسؤولون الأوكرانيون من الحلفاء أنظمة بعيدة المدى، منها نظام الإطلاق الصاروخي المتعدد الذي يمكنه إطلاق وابل من الصواريخ على بعد مئات الأميال، على أمل تغيير مسار الحرب المستمرة منذ ثلاثة أشهر.

واعتبرت روسيا أن قرار الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بأنظمة صاروخية متطورة وذخائر، سلبي للغاية وسيزيد من مخاطر وقوع مواجهة مباشرة.

وصرح سيرجي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي لوكالة الإعلام الروسية، بأن موسكو تنظر إلى المساعدة العسكرية الأمريكية لأوكرانيا بشكل سلبي للغاية.

وأشار ريابكوف إلى خطط أمريكا لتزويد كييف بمنظومة الصواريخ ”هايمارس“، وهي منظومة قاذفات صواريخ متعددة تتميز بقدرة عالية على الحركة.

وصادف أمس الجمعة، مرور 100 يوم على اندلاع الحرب في أوكرانيا، منذُ أن بدأت في 24 فبراير/شباط الماضي، وقتل عشرات الآلاف وفر الملايين من ديارهم واضطرب الاقتصاد العالمي منذ طرد القوات الروسية من كييف في الأسابيع الأولى من الصراع.