روسيا: تمرير أي مشروع ضد إيران في الوكالة الدولية سيصعب محادثات فيينا

اعتبر مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، السبت، أن تمرير أي مشروع ضد إيران في اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيصعب محادثات فيينا النووية مع إيران.

وقال أوليانوف، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“، رداً على ما ذكره في وقت سابق منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل: ”إن تمرير مشروع القرار الذي طرحته كل من الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين سيعرقل مفاوضات فيينا“.

وأضاف أوليانوف أنه في حال ”تبني مشروع القرار ضد إيران، فإن نجاح محادثات فيينا وإحياء الاتفاق النووي سيصبحان بعيدي المنال“، مبيناً ”أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي زيادة محاولاته الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق عوض القرار“.

If next week the #IAEA BoG adopts the Western resolution on #Iran, the prospects of successful completion of the #ViennaTalks and restoration of #JCPOA will become more elusive. If #EU wants to reach an agreement, it should (instead of a res.) undertake extra diplomatic efforts. https://t.co/ZgOjkV8BCW

