‪ من هو "عجوز التيك توك" الطامح إلى رئاسة كولومبيا؟‬

يعتبر رجل السياسة الكولومبي المستقل، رودولفو هيرنانديز، المعروف بكثرة ظهوره على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة ”تيك توك“، أحد أبرز المرشحين للانتخابات الرئاسية في البلاد، وذلك بحسب نتائج نوايا التصويت للجولة الثانية من الانتخابات المقررة في 19 يونيو /حزيران الجاري .

ووفق صحيفة ”لوموند“ الفرنسية، فإن ”رودولفو هيرنانديز“، الذي يوصف بـ“عجوز تيك توك“، يعد ظاهرة لافتة في الأوساط السياسية في كولومبيا، ونجمًا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ إنه شخص مستقل، دون حزب أو برنامج انتخابي، كما أنه قام بحملته الانتخابية عبر منصة التواصل ”تيك توك“ ولكن ذلك لم يمنعه من أن يكون واحدًا من متصدري نوايا التصويت، ومرشحًا بارزًا لرئاسة كولوبيا.

وقالت الصحفة الفرنسية إن ”رودولفو“ الذي يطلق على نفسه اسم ”المهندس“ يتقبل بابتسامة عريضة لقب ”العجوز الصغير في تيك توك“، ومع أنه دون حزب سياسي يدعمه، فقد وصل إلى المركز الثاني في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الكولومبية، في 29 مايو/أيار الماضي، بحصوله على 28.2% من الأصوات“.

وتضيف: ”يمكن أن يشكل رودولفو هيرنانديز، 77 عامًا، مفاجأة في الجولة الثانية، المقررة ليوم الأحد 19 يونيو، فهو لا يبدو معروفًا إلى حد كبير لعامة الناس حتى وقت قريب، لكنه الآن يقود نوايا التصويت، قبل 3 أسابيع من الانتخابات.

ووفقًا للصحيفة، لم يكن لدى المرشح المستقل أي فرصة للفوز، وقد تجنب رودولفو هيرنانديز المناظرات التلفزيونية، واختار تركيز حملته على شبكة الشباب المفضلة ”تيك توك“، ما مكنه من تحقيق نجاح مذهل“.

وفي الجولة الثانية، سيجد المرشح المستقل منافسه اليساري غوستافو بيترو الذي حقق نسبة 40.2% من الأصوات في الجولة الأولى وحصل على المركز الأول، في سابقة تاريخية في هذا البلد الذي كان يحكمه اليمين، وبالتالي فقد شكلت النتائج في الجولة الأولى صفعة كبيرة للطبقة السياسية التقليدية ولزعيم اليمين في البلاد، ”إيفان دوكي“ بحسب وصف ”لوموند“.

أما بخصوص ”غوستافو بيترو“ ، 62 عامًا، الذي حصد أغلب الأصوات في منافسات الجولة الأولى، فهو مقاتل سابق وعضو في البرلمان وعمدة بوغوتا، وهو سياسي قديم شوهت التحالفات التي عقدها مع قادة الوسط لتوسيع قاعدته الانتخابية صورته لدى أنصار ”الكل الفاسد“، بحسب التقرير ذاته.

وفي المقابل، يتمتع رودولفو هيرنانديز بقاعدة شعبية جيدة تلعب فيها استقلاليته عن الأحزاب دورًا مهمًا، فعلى الرغم من تقدمه في السن وصوته الباهت، أعطى ”المهندس“ صورة الوافد الجديد والمتواضع وغير الموقر، وعلى عكس المرشحين الرئيسين الآخرين، لم يمر هيرنانديز في الانتخابات التمهيدية عبر الأحزاب، وقد استفاد كثيرًا من دعم ناخبي الوسط واليمين القلقين الذين اختاروا أن يراهنوا على مرشح مستقل وجديد على الأوساط السياسية.

وبحسب ”لوموند“ يشبه الكثيرون في كولومبيا رجل الأعمال والمليونير رودولفو هيرنانديز بدونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق، ويفتخر رودولفو بأنه أنفق ما يقارب 3 مليارات بيزو (700 ألف يورو) في حملته ودفع ثمنها من جيبه الخاص، كما حصل على خدمات خبير التسويق السياسي، الأرجنتيني بيكاسينو، الذي قاد في العام 2018 الحملة الرئاسية لغوستافو بيترو.

وأبرز ما يميز شخصية رودولفو هيرنانديز، وحملته الانتخابية أنه لا ينتمي لأي حزب ولا يضع برنامجًا واضحًا بل ينقل أفكاره البسيطة ومقترحاته الرئيسة من خلال مقاطع فيديو قصيرة في تيك توك تتخللها رسوم ”الإيموجي“ مع لغة واضحة وسهلة ومباشرة فالرجل دائمًا مبتسم ومبهج.

وكشفت صحيفة لوموند أن هيرنانديز نفسه هو موضوع تحقيق قضائي في قضية فساد تعود إلى الفترة التي كان فيها عمدة مدينته بوكارامانغا، ووفقًا للتقييم الذي أجرته منظمة الشفافية الدولية، فإن برنامج نجم تيك توك لمكافحة الفساد هو الأكثر خطورة على الإطلاق بحسب مسؤولين في منظمة الشفافية الدولية.