أوكرانيا: مخابراتنا على "تواصل" مع مقاتلي "آزوفستال" الأسرى

أعلن وزير الداخلية الأوكراني دينيس موناستيرسكي، أن أجهزة المخابرات الأوكرانية على اتصال بالمقاتلين الأسرى الذين كانوا في مصنع ”آزوفستال“ للصلب في مدينة ماريوبول جنوب شرق البلاد.

وأضاف موناستيرسكي، أن ”كييف تبذل قصارى جهدها لضمان إطلاق سراحهم“.

وبحسب وكالة ”رويترز“ للأنباء، تكتنف الضبابية مصير مئات المقاتلين الذين احتجزتهم روسيا، في منتصف أيار/ مايو الماضي، بعد أن طالبتهم بالاستسلام.

وقال موناستيرسكي، للتلفزيون الأوكراني في وقت متأخر مساء أمس الجمعة، إنه ”من خلالها (أجهزة المخابرات) نتعرف على ظروف الاعتقال والتغذية وإمكانية الإفراج عنهم“.

وتابع: ”نعلم جميعًا أنهم سيكونون هنا، في كييف، ونبذل قصارى جهدنا للقيام بذلك“.

وقالت روسيا، في أيار/ مايو الماضي، إن ما يقرب من ألفي أوكراني استسلموا بعد آخر محاولة للمقاومة بين أنقاض ماريوبول، حيث صمدوا لأسابيع في المخابئ والأنفاق أسفل مصانع الصلب في آزوفستال.

وتريد كييف عودة المقاتلين في صفقة تبادل أسرى.

وطالب بعض كبار المشرعين الروس بمحاكمة بعض الجنود، فيما ذكر الكرملين أن المقاتلين الذين استسلموا ”سيعاملون وفقًا للمعايير الدولية“.

وأواخر الشهر الماضي، قال قصر الإليزيه إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتس، حثا في اتصال هاتفي، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على إطلاق سراح 2500 أوكراني دافعوا عن مصنع الصلب في آزوفستال قبل اعتقالهم من قبل القوات الروسية.

والثلاثاء الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الجيش الروسي اكتشف جثث 152 مقاتلًا أوكرانيًا بمصنع ”آزوفستال“ للصلب، وهو مستعد لتسليمها إلى كييف، وفق وكالة ”فرانس برس“.

وأفادت الوزارة بأن ”الجنود الروس اكتشفوا شاحنة تبريد“، أثناء عمليات البحث في مصنع الصلب“.

وفي 20 أيار/مايو، أعلن الجيش الروسي أنه ”حرر بالكامل“ مجمع آزوفستال الصناعي في مدينة ماريوبول الإستراتيجية، وذلك بعد استسلام آخر الجنود الأوكرانيين الذين كانوا داخله.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشنكوف، في بيان عبر ”تلغرام“ آنذاك: ”منذ 16 أيار/مايو، استسلم 2439 نازيًا من (كتيبة) آزوف وجنود أوكرانيون محاصرون في المصنع، وفي 20 أيار/مايو، استسلمت المجموعة الأخيرة المؤلفة من 531 مقاتلًا“.

وأضاف أن ”منشآت الموقع تحت الأرض، حيث كان يختبئ المقاتلون، باتت تحت السيطرة التامة للقوات المسلحة الروسية“.

وتابع كوناشنكوف: ”الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تبلغ من وزير الدفاع سيرغي شويغو انتهاء عملية التحرير الكامل لمجمع (آزوفستال) ومدينة ماريوبول“.

وأكد أن قائد مقاتلي كتيبة آزوف في المكان استسلم، وتم نقله من المصنع ”في آلية مدرعة خاصة“ لتجنب أي صدام بينه وبين سكان معادين له.