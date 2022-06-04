بلينكن: الصين تسعى إلى "محو ذكريات" حملة القمع في تيان أنمين

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بوم أمس الجمعة أن الصين تسعى إلى ”محو ذكريات“ حملة القمع الدموية في تيان أنمين عبر منع إقامة وقفة في هونغ كونغ اليوم السبت بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة والثلاثين لهذه الحملة.

في 4 حزيران/يونيو من العام 1989، أرسل النظام الشيوعي الصيني جنودا ودبابات لقمع أشخاص كانوا يتظاهرون سلميا من أجل الديموقراطية في ساحة تيان أنمين. ولا يزال هذا الموضوع من المحرمات في الصين القارية.

وفي معرض إشادته بالمتظاهرين ”الشجعان“، أكد بلينكن في بيان أنّ أفعالهم، تماما مثل هذه المذبحة، لن ”تُنسى“.

وقال ”اليوم، لا يزال الكفاح من أجل الديموقراطية والحرية يتردد صداه في هونغ كونغ، حيث حظرت جمهورية الصين الشعبية وسلطات هونغ كونغ الوقفة السنوية لإحياء ذكرى مذبحة تيان أنمين بغرض محو ذكريات ذلك اليوم“.

وأضاف بلينكن ”سنواصل فضح الفظائع وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها جمهورية الصين الشعبية، خصوصا في هونغ كونغ وشينغ يانغ والتيبت، وسنطالب بالمحاسبة“.

وأغلقت شرطة هونغ كونغ يوم أمس الجمعة قسما كبيرا من حديقة فيكتوريا التي كانت سابقا موقعا للاحتفالات السنوية لإحياء ذكرى قمع تظاهرات تيان أنمين في الصين، وذلك عشية الذكرى الثالثة والثلاثين للحدث.

وجاء الإغلاق في وقت متأخر من الليل غداة تحذير السلطات للسكان من التوجه إلى الحديقة في الرابع من حزيران/ يونيو لإحياء الذكرى حتى لو كانوا بمفردهم.

وتحظر السلطات جميع الاحتفالات العامة بذكرى تيان أنمين في الصين القارية.

وفرضت سلطات هونغ كونغ، وهي منطقة صينية تتمتع بحكم ذاتي جزئي، منذ عامين، قانونا للأمن القومي لقمع المعارضة بعد احتجاجات ضخمة مؤيدة للديموقراطية عام 2019.

وقالت سلطات هونغ كونغ يوم أمس الجمعة إن معظم أماكن التجمع في فيكتوريا بارك، بما في ذلك ملاعب كرة القدم التي كانت تستخدم للوقفة الاحتجاجية وإضاءة الشموع في السنوات السابقة، ستغلق من مساء الجمعة حتى فجر يوم غد الأحد.

وتظاهرات ساحة تيان أنمين، هي مجموعة من التظاهرات الوطنية التي وقعت في جمهورية الصين الشعبية، بين 15 نيسان/ أبريل، 1989 و4 حزيران / يونيو، 1989، وتمركزت في ساحة تيان أنمين في بكين التي كان يتجمع فيها طلاب جامعيون صينيون طالبوا بالديمقراطية والإصلاح.