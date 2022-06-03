أمريكا.. حكم بسجن مواطن أوزبكي 15 عامًا بتهمة دعم داعش

قالت وزارة العدل الأمريكية إن مواطنًا أوزبكيًا مقيمًا في مدينة نيويورك أُدين بالتآمر ومحاولة تقديم دعم مادي لتنظيم داعش، حُكم عليه بالسجن 15 عامًا، اليوم الجمعة، بحسب ”رويترز“.

وأُدين ديلخايوت قاسِموف (34 عامًا)، بكلتا التهمتين بعد محاكمة جرت، العام 2019، ووُجهت إليه التهم في 2015.

وقال ماثيو أولسن مساعد النائب العام للأمن القومي في بيان: ”قاسموف مؤيد لداعش، وقام بجمع الأموال، وقدمها لشخص آخر لتمويل سفره للانضمام إلى الجماعة الإرهابية، وبهذا الحكم يُحاسب قاسموف على جرائمه“.

وتصنف الولايات المتحدة تنظيم داعش على أنه ”منظمة إرهابية أجنبية“.

وقال أولسن: ”كان قاسموف ضمن مجموعة أفراد سعوا للسفر إلى سوريا للانضمام لداعش أو تمويل آخرين يسعون إلى أن يصبحوا مقاتلين أجانب في صفوفها“.

وفي 24 مايو/ أيار الماضي، كشفت مجلة ”فوربس“ عن محاولة لاغتيال الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش، في دالاس، كان يخطط لها أحد العراقيين المنتمين لتنظيم داعش، في ”مؤامرة انتقامية“، وفقًا لوصف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي.

وقال التقرير إن اثنين من المخبرين السريين، وعملية مراقبة لحساب في تطبيق ”واتس أب“، قادوا إلى كشف خطط لتهريب قتلة إلى الولايات المتحدة لقتل الرئيس الأسبق.

وبحسب مذكرة تفتيش لمكتب التحقيقات الفيدرالي تم تقديمها، في 23 مارس/ آذار الماضي، كان ناشط مزعوم مرتبط بداعش في الولايات المتحدة يخطط لقتل جورج دبليو بوش.

وأوضحت المذكرة أن المخطِط ذهب إلى حد السفر إلى دالاس، في نوفمبر/ تشرين الثاني، لتصوير منزل الرئيس بوش، وتجنيد فريق للمساعدة يضم عددًا من مواطنيه كان يأمل بتهريبهم عبر الحدود المكسيكية.

وقال المشتبه به، ومقره في كولومبوس بولاية أوهايو، إنه يريد اغتيال بوش لأنه شعر أن الرئيس السابق مسؤول عن قتل العديد من العراقيين، وتفكيك البلاد بعد الغزو العسكري الأمريكي، العام 2003، وفقًا للمذكرة.

وقالت المجلة إن القضية تظهر كيف يواصل المحققون الفيدراليون مراقبة تهديدات داعش حتى مع إضعاف التنظيم بشدة بسبب العمليات الاستخباراتية والعسكرية الأمريكية خلال السنوات الأخيرة.

وكان المخطط لعملية الاغتيال المزعوم يعيش في الولايات المتحدة، منذ العام 2020، وكان لديه طلب لجوء معلق، وفقًا لطلب مذكرة التفتيش من مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وقالت المجلة إن القضية تظهر كيف يواصل المحققون الفيدراليون مراقبة تهديدات داعش حتى مع إضعاف التنظيم بشدة بسبب العمليات الاستخباراتية والعسكرية الأمريكية خلال السنوات الأخيرة.