"سوفرين"... فرنسا تطلق أول غواصة هجوم نووي من الجيل الجديد

دخلت ”سوفرين“ وهي أول غواصة هجوم نووي فرنسية من الجيل الجديد الخدمة الفعلية، وتُعدّ هذه الغواصة أسرع وأكثر سرية وأكثر تسليحًا من سابقاتها من فئة ”روبيس“ وستسمح لفرنسا بتحقيق قفزة عسكرية فيما يتعلق بحرب الغواصات.

وبدأت الغواصة الفرنسية الجديدة رسميًا الخدمة الفعلية، يوم الجمعة 3 يونيو / حزيران، في بريست وهي أول غواصة هجوم نووي من الجيل الجديد، والأولى في سلسلة من 6 أنظمة تهدف إلى استبدال الغواصات من نوع ”روبيس“، بحلول العام 2030، وفق ما ذكرته صحيفة ”لوفيغارو“ الفرنسية.

وبحسب الصحيفة، تتيح هذه الغواصة الجديدة لفرنسا تحقيق قفزة عسكرية حقيقية في مجال الحرب تحت الماء، وبهذه المناسبة قام الوزير الجديد للقوات المسلحة سيباستيان ليكورنو، برحلة إلى بريست لمواكبة إطلاق الغواصة الجديدة.

واعتبرت الصحيفة الفرنسية أنّ إدخال هذه الغواصة الخدمة في هذه المرحلة يحمل دلالات ذات علاقة بالصراع الأوكراني، حيث دفعت التوترات الحالية فرنسا إلى تعزيز موقفها الرادع النووي.

ووصفت الصحيفة الغواصة ”سوفرين“ بأنها ”وحش تقني يبلغ طوله حوالي 100 متر، ويزن 5300 طن، وقد تم تصنيعها في بحر المانش بواسطة شركتي ”نافال غروب“ وتكنيكاتوم“، وتم تقديمها على أنها أسرع وأكثر سرية وقدرة على الإبحار لفترة أطول، كما أنها أكثر تسليحًا من سابقاتها.

ويمكن للغواصة الجديدة أن تحمل ما يصل إلى 20 طوربيدًا وصاروخًا على متنها – بما في ذلك الصواريخ المضادة للسفن – وهي ضعف الحمولة التي تحملها غوّاصة ”روبيس“ التي تعمل منذ ثمانينيات القرن الماضي في الجيش الفرنسي.

وتُعدّ ”سوفرين“ أيضًا أول غواصة فرنسية قادرة على تحميل صواريخ ”كروز“، وصواريخ بعيدة المدى، التي يمكن أن تصل إلى البنى التحتية الأرضية الواقعة على بعد 1000 كيلومتر.

ومن المميزات الحديثة الأخرى في الغواصة وجود ”غرفة معادلة الضغط“ وهي من المواصفات المتوافرة في الغواصات الأمريكية والبريطانية، ولأول مرة في الغواصات الفرنسية، وتمكّن هذه الميزة من تنفيذ عمليات مع فرق ”الكوماندوز“ التي لا تستطيع أطقم غواصات فئة ”روبيس“ تحملها.

وفي هذه الغواصة يغطّي نظام ”أس أن أي“ العمليات الاستخباراتية، ويسمح لفرنسا بإبراز قوتها كما في العام 2021 عندما تم إرسال هذا النظام لمدة 7 أشهر في المحيطين الهندي والهادئ. ويمكن أن تضمن ”سوفيرن“ أيضًا حماية المنشآت والتجهيزات العسكرية مثل حاملة الطائرات ”شارل ديغول“ أو غواصات الصواريخ الباليستية التي تحمل صواريخ نووية.

ومع اندلاع الحرب في أوكرانيا زادت فرنسا، لأول مرة منذ أزمة الصواريخ الأوروبية (1977-1987) إلى الضعف أو إلى حتى 3 أضعاف قدراتها الردعية اعتمادًا على المعدات المنتشرة بشكل دائم في البحر لضمان الردع النووي الفرنسي.

وأشار تقرير ”لوفيغارو“ إلى أن ”هذا النوع من الغواصات كانت فرنسا تأمل في بيعه لأستراليا، حتى الإعلان، في نوفمبر / تشرين الثاني 2021، عن التحالف الجديد بين كانبيرا ولندن وواشنطن، ومع ذلك فإن العقد الموقع مع أستراليا لم ينص على أن تكون هذه الغواصات الاثني عشر تعمل بالطاقة النووية.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن غواصة ”سوفرين“ تُعدّ جزءًا من برنامج يسمى ”باراكودا“ يتضمن تصنيع 6 أنظمة ”س أن أي“ في المجموع وتقدر تكلفته بـ 9.1 مليار يورو، ومن المنتظر تسليم الغواصة التالية من هذه الفئة في الأشهر المقبلة.

واكتمل تصنيع الغواصة ”سوفرين“، في نوفمبر / تشرين الثاني 2020، ومنذ ذلك الحين أجرت العديد من التجارب البحرية، وكان من المقرر أن يتم دخولها إلى الخدمة في نهاية العام 2021 لكن المشاكل الفنية أدت إلى تأجيلها لبضعة أشهر.