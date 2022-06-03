روسيا: تحذير أمريكا من استخدامنا سوريا "ورقة مساومة" في أوكرانيا أمر مضحك

قال مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إنه مستعد للقاء نظيرته الأمريكية لمناقشة تسليم المساعدات إلى سوريا من تركيا، لكنه أضاف أن تحذيرها له من استغلال الحرب الروسية في أوكرانيا خلال المحادثات بشأن سوريا ”مضحك بعض الشيء“ .

وأعلنت السفيرة الأمريكية ليندا توماس غرينفيلد، يوم أمس الخميس، أنها تعتزم مقابلة فاسيلي نيبينزيا قريبا لبدء المحادثات التي من المتوقع أن تكون شائكة، وأنها لن تسمح لموسكو باستغلال المساعدات لسوريا ”كورقة للمساومة“ بشأن أوكرانيا.

وقال نيبينزيا للصحفيين، اليوم الجمعة: ”من المضحك بعض الشيء أنها تحذرنا مسبقا بأنه لا ينبغي لنا استخدام أي نفوذ ويمكننا أن نقول لهم ذلك أيضا“.

وتحدثت السفيرة الأمريكية مع السفير الروسي مرات قليلة خارج اجتماعات مجلس الأمن، منذ غزت موسكو أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط الماضي.

وقال نيبينزيا: ”يمكنها مقابلتي في أي وقت، لا أعيش في مخبأ“.

ومن المقرر أن تنتهي صلاحية تفويض مجلس الأمن الذي يسمح بتسليم المساعدات عبر الحدود من تركيا في 10 يوليو/ تموز المقبل. لكن روسيا، حليفة سوريا، أشارت إلى معارضتها لتجديد العملية، بحجة أنها تنتهك سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية، وأنه ينبغي تقديم المزيد من المساعدات من داخل البلاد.

وأضاف نيبينزيا: ”الأمور لا تسير بالشكل الذي نريده.. روسيا تعتقد أنه لا يتم بذل جهود كافية لإيصال المزيد من المساعدات إلى المنطقة من داخل سوريا“، وتساءل: ”على من يقع اللوم؟ هذا سؤال في محله“.

وقالت الأمم المتحدة إن أربع قوافل مساعدات انتشرت في شمال غرب سوريا من داخل البلاد لكنها لا يمكن أن تكون بديلا في الوقت الحالي عن العملية عبر الحدود من حيث الحجم والنطاق.

وذكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، لمجلس الأمن في تقريره الأخير عن عمليات المساعدات في سوريا خلال أبريل/ نيسان الماضي، أنه ”لا يزال يتعين التغلب على التحديات لإجراء عمليات منتظمة ومستمرة عبر الخطوط (من داخل سوريا) في الشمال الغربي“.

وأشار إلى أن من بين هذه التحديات ضمانات أمنية في الوقت المناسب من الأطراف، والتزامات بعدم التدخل في توصيل المساعدات الإنسانية من داخل سوريا.