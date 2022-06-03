بوتين: يمكن تصدير الحبوب الأوكرانية عبر روسيا البيضاء

رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن تكون موسكو تمنع الموانئ الأوكرانية من تصدير الحبوب، وقال إن الحل الأفضل هو نقلها عبر روسيا البيضاء في حالة رفع العقوبات عن هذه الدولة.

وقال بوتين للتلفزيون الوطني إن الدول الغربية تحاول التستر على أخطاء سياستها من خلال إلقاء اللوم على روسيا فيما يتعلق بمشاكل سوق الغذاء العالمية، ووصف التقارير عن حظر الصادرات الروسية بأنها ”خدعة“.

وقال بوتين: ”إذا أراد أحد ما حل مشكلة تصدير الحبوب الأوكرانية، فإن أسهل طريقة هي عبر روسيا البيضاء، لا أحد يوقفها.. لكن من أجل ذلك عليك رفع العقوبات عن هذا البلد“.

وفي وقت سابق من اليوم، قال ألكسندر لوكاشينكو رئيس روسيا البيضاء إن مينسك مستعدة للسماح بمرور الحبوب الأوكرانية عبر أراضيها إلى الموانئ الألمانية أو البولندية أو الروسية أو إلى بحر البلطيق، إذا سُمح لها في المقابل بشحن بضائعها من تلك الموانئ.

وقال بوتين خلال المقابلة التي بثها التلفزيون الرسمي إن المشكلات في أسواق الغذاء العالمية ستزداد سوءًا بسبب العقوبات البريطانية والأمريكية على الأسمدة الروسية“.

وفي وقت سابق، اليوم الجمعة، أعلن رئيس الاتحاد الأفريقي الرئيس السنغالي ماكي سال، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أبدى رغبته بتسهيل صادرات الحبوب الأوكرانية أثناء اجتماع في منتجع سوتشي، وفق ما نقلته وكالة ”رويترز“.

وأضاف سال، في بيان على ”تويتر“، أن ”بوتين، أبلغه باستعداد روسيا لضمان صادرات القمح الروسي والأسمدة“.

وتعتمد أفريقيا بشكل كبير على إمدادات الحبوب من روسيا وأوكرانيا التي تعطلت بشدة منذ غزو روسيا لجارتها قبل 100 يوم.

والتقى بوتين، برئيس الاتحاد الأفريقي، اليوم الجمعة؛ لبحث مسألة إمدادات الحبوب من روسيا وأوكرانيا.

وخاطب سال، الرئيس بوتين: ”جئت لرؤيتكم، لأطلب منكم أن تدركوا أن بلادنا، حتى وهي بعيدة عن ساحة الحرب، وقعت ضحية لهذه الأزمة الاقتصادية“، وذلك في اجتماع في منتجع سوتشي الروسي.

وفي تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي، أبلغ سال، الرئيس الروسي أن ”معظم الدول الأفريقية تجنبت إدانة تصرفات روسيا في أوكرانيا عند التصويت في الأمم المتحدة“.

ولم يأتِ بوتين، في تصريحات أذاعها التلفزيون، على ذكر ”أزمة الغذاء“، لكنه تحدث بشكل عام عن رغبة موسكو بتطوير العلاقات مع أفريقيا.