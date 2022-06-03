إيران.. انفجار "غامض" يهز مدينة كارون في خوزستان

أعلنت السلطات الرسمية في مدينة كارون التابعة لمحافظة خوزستان جنوب إيران، الجمعة، عن سماع دوي ”انفجار شديد“ بالمدينة.

ونقلت الوكالة الرسمية الإيرانية ”إيرنا“، عن حاكم مدينة كارون كعبي فلاحيه قوله، إن ”سبب الانفجار في إحدى القرى التابعة لمدينة كارون قيد التحقيق“.

وأضاف فلاحيه أن ”الانفجار وقع في حوالي الساعة 5:30 بالتوقيت المحلي في قرية قله كوشك التابعة لمدينة كارون“، مبينا أن ”الانفجار وقع في مستودع قمامة بهذه القرية ولا يزال السبب الدقيق غير معروف“.

ورجّح أن تكون الحادثة وقعت بسبب انفجار قذيفة هاون من مخلفات الحرب العراقية الإيرانية التي وقعت عام 1980 واستمرت ثماني سنوات.

وقال فلاحية: ”هناك احتمال أن يكون انفجار اليوم ناتج عن قذيفة هاون من مخلفات تلك الحرب، لكن الموضوع قيد التحقيق حاليًا“، مبينًا ”أن هذا الحادث لم يسفر عن خسائر في الأرواح أو الممتلكات“.

من جانبه، وصف موقع ”جماران نيوز“ الإخباري الإيراني، الانفجار بأنه ”شديد للغاية“.

ونقل الموقع عن مواطن من سكان مدينة كارون يدعى حسيني قوله، إن ”صوت الانفجار كان رهيبا للغاية، وإننا وجميع الجيران نزلنا إلى الشوارع، لكننا لم نعرف مصدر الصوت“.

وتابع: ”حسب ما سمعناه فإن الصوت أتى من منطقة قلعة كنعان، وكانت قوة الصوت وشدته كبيرة جدًا بحيث يمكن سماعه في جميع أنحاء المنطقة وكان الصوت يشبه الانفجار“.

وأضاف حسيني أن ”شدة الصوت وقوته كانت كبيرة لدرجة أنها تسببت في حالة من الذعر ودفع سكان المنطقة إلى مغادرة منازلهم“.

ومدينة كارون هي إحدى مدن محافظة خوزستان، ومركزها كوت عبدالله وهي منطقة تسكنها قبائل عربية.

ومحافظة خوزستان والمدن والقرى التابعة لها في جنوب إيران، كانت مسرحًا للمواجهات بين القوات العراقية والإيرانية في الحرب التي اندلعت عام 1980 واستمرت 8 سنوات، ولا تزال فيها العديد من قذائف الهاون والألغام والمخلفات الحربية.

وتمكنت القوات العراقية من السيطرة على مناطق واسعة من مدن خوزستان، من بينها ”خرمشهر“ التي تسمى بالعربية ”المحمرة“.

وسقطت المحمرة في بداية الحرب في 26 أكتوبر/ تشرين الأول 1980، لكن القوات الإيرانية تمكنت من استعادة هذه المدينة في أواخر مايو/ أيار 1982.