إيران.. شاب يهاجم ممثلا لخامنئي في أصفهان

هاجم شاب إيراني يبلغ من العمر 24 عاما، ممثل المرشد الإيراني في محافظة أصفهان، آية الله يوسف طبطبائي، وذلك عقب انتهاء صلاة الجمعة.

وذكرت وكالة أنباء ”فارس نيوز“ الإيرانية، أن ”آية الله طبطبائي، تعرض لهجوم من شاب، وذلك بعد انتهاء صلاة الجمعة على الفور بمحافظة أصفهان“.

وقال طبطبائي، للتلفزيون الحكومي الإيراني: ”كان شابا يعاني من مشكلة على الأرجح، هاجمني فجأة ولم يتمكن من فعل أي شيء، سوى تسديد ضربة أصابت رقبتي، لكن تمت السيطرة عليه.. يجب التحقيق لمعرفة دوافعه“.

بدورها، ذكرت وكالة أنباء ”تسنيم“ التابعة للحرس الثوري، أن ”الحرس الشخصي لممثل المرشد خامنئي، آية الله طبطبائي، تدخل بعد الهجوم وقام أفراد الحرس باعتقال المهاجم“.

وزعمت الوكالة في تقرير لها عبر موقعها الرسمي، أنه ”يبدو أن الشخص المهاجم كان يعاني من مشكلة، ولكن مع يقظة وتدخل رجال إنفاذ القانون والحرس الشخصي لآية الله طبطبائي، أُفشل الهجوم، ولحسن الحظ لم يلحق أي ضرر بممثل المرشد أو بأي شخص آخر“.

ونادرا ما تقع هجمات على رجال دين ومسؤولين حكوميين في إيران بعد تشديد السلطات إجراءاتها الأمنية وقمع جماعات المعارضة في أعقاب سلسلة من الهجمات والتفجيرات التي قتلت عشرات المسؤولين ورجال الدين في أعقاب الثورة الإيرانية عام 1979.

وعانت إيران من اضطرابات على مدى أسابيع بعد أن قفزت أسعار المواد الغذائية وفي ظل غضب شعبي من حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي؛ إثر انهيار مبنى أسفر عن سقوط قتلى، وألقي باللوم فيه على ”الفساد وتراخي إجراءات السلامة“.

وتعد محافظة أصفهان من المحافظات التي شهدت احتجاجات شعبية مناهضة للنظام الإيراني في الفترة الماضية، وهي سادس أكبر محافظة، وثالث محافظة من حيث عدد السكان في الجمهورية الإيرانية، ويبلغ عدد سكانها قرابة 6 ملايين نسمة، ومن أهم مدن هذه المحافظة هي كاشان وكلبايكان ونجف آباد وشهررضا وخمين شهر ونطنز، كما تضم المحافظة 24 مدينة و 51 مقاطعة و131 قرية.

ولهذه المحافظة 20 ممثلا في البرلمان الإيراني الذي يضم 290 نائبا، كما أن لديها 5 ممثلين في مجلس خبراء القيادة الإيرانية، من بينهم خطيب صلاة الجمعة آية الله يوسف طبطبائي.