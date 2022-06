بعد 100 يوم على الحرب الروسية الأوكرانية.. لا منتصر حتى الآن

على وقع الكر والفر الميداني في اليوم المئة من الغزو الروسي لأوكرانيا، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، أن بلاده ستنتصر، وذلك في مقطع فيديو نُشر على ”إنستغرام“، إلا أن الأمم المتحدة خالفته الرأي وأكدت أنه لن ينتصر أي طرف في هذا النزاع الذي أضرمت روسيا شرارته الأولى.

من جهته، اعتبر الكرملين اليوم الجمعة أنه حقق ”بعض“ أهدافه بعد انقضاء هذه الأيام، منها ”تحرير العديد من القرى“، ما سمح للسكان بالعودة إلى ”حياة هادئة“.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: ”سيتواصل هذا العمل، حتى تحقيق كل أهداف العملية العسكرية الخاصة“.

وعلى الأرض، بينما تدخل الحرب يومها المئة تتقدّم قوات موسكو في منطقة دونباس شرقا، بعدما انكسرت سابقا حملتها على كييف وما حولها.

وفي مقطع فيديو بثه على إنستغرام من أمام مبنى الرئاسة في كييف قال الرئس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: ”النصر سيكون حليفنا“، وأضاف: ”ممثلو الدولة هنا ويدافعون عن أوكرانيا منذ مئة يوم“.

في الإطار ذاته، قالت وزارة الدفاع البريطانية، في اليوم المئة من الغزو الروسي لأوكرانيا، إن موسكو فشلت في تحقيق أهدافها الأولية، المتمثلة في الاستيلاء على كييف ومراكز الحكومة الأوكرانية، لكنها تحقق نجاحاً تكتيكياً في دونباس، وفقاً لوكالة ”رويترز“ للأنباء.

(3/7) Following the failure of the initial plan, through false planning assumptions and poor tactical execution, Russia adapted its operational design to focus on the Donbas.

