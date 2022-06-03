رئيس الوزراء الإسرائيلي يحث "الأغلبية الصامتة" على دعمه والتصدي لنتنياهو

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الجمعة، إلى مزيد من الدعم العلني ممن وصفهم بالأغلبية الصامتة في إسرائيل، وفقا لوكالة فرانس برس.

يأتي ذلك في الوقت الذي أصبحت فيه حكومته الائتلافية تسيطر بالكاد على نصف المقاعد في الكنيست، بعد مرور عام على توليه السلطة.

وفي كتيب من 27 صفحة تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، سعى بينيت إلى تسليط الضوء على إنجازاته وصد سلفه بنيامين نتنياهو الذي يتهم الحكومة، بوصفه زعيما للمعارضة، بالتساهل فيما يتعلق بالأمن القومي.

ودعا إلى اتخاذ إجراءات ضد آلة السم التي يملكها نتنياهو، ورئيس حزب ”عوتسما يهوديت“ المتطرف إيتمار بن غفير.

وأنهى بينيت حكم نتنياهو الذي دام فترة قياسية بلغت 12 عاما في يونيو/ حزيران 2021، على رأس تحالف نادر من الأحزاب يضم حزبا إسلاميا يمثل الأقلية العربية التي تمثل 21% من سكان إسرائيل، وكثير منهم يدعمون القضية الفلسطينية.

ودعا بينيت الأغلبية الصامتة إلى التحرك، وحث أنصاره قائلا: ”ارفعوا صوتكم. انشروا رسالتنا بأن الشرفاء الذين يتبنون آراء مختلفة ويحبون البلد يمكنهم الجلوس معا والعمل من أجل خيرها“.

واستقالت نائبة من حزب بينيت نفسه في أبريل/ نيسان لتنهي الأغلبية التي كان يتمتع بها في الكنيست (61 مقعدا مقابل 59 للمعارضة). وقد جعله ذلك عرضة لاقتراحات سحب الثقة وأكثر اعتمادا على التخبط في صفوف المعارضة من أجل البقاء.

وأظهر استطلاع للرأي بثته القناة 12 التلفزيونية، الأسبوع الماضي، أنه في حال إجراء انتخابات الآن، سيأتي نتنياهو في المقدمة، ومن المتوقع أن يحصل على 59 مقعدا في البرلمان، بينما ستحصل الأحزاب في الائتلاف الحالي على 55 مقعدا.

ووجد استطلاع القناة أن 46% من الإسرائيليين يعتبرون أن نتنياهو هو الأنسب للمنصب، بينما فضل 21% بينيت.

وقال حزب الليكود ردا على رسالة بينيت: ”أكاذيب بينيت لا يمكن أن تخفي حقيقة أنه نقل السيطرة على البلاد إلى منصور عباس وأحمد الطيبي وأصدقائهما المؤيدين للإرهاب“، وفقا لصحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية.

وأضاف أنه ”سيسعى للإطاحة بحكومة الضعف والفشل، ولإقامة حكومة صهيونية قوية في أسرع وقت ممكن، والتي ستهتم بأمن ورفاهية جميع مواطني إسرائيل“.

وتأتي المخاطر السياسية التي تحدق ببينيت في توقيت دقيق، إذ من المقرر أن يستضيف الرئيس الأمريكي جو بايدن قريبا، ربما في وقت لاحق هذا الشهر، لوضع استراتيجية بشأن إيران، ومناقشة تقارب محتمل بين إسرائيل والسعودية.

وحسب موقع ”اكسيوس“ الإخباري الأمريكي، فإن إدارة الرئيس جو بايدن تحاول إنقاذ حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت من الانهيار؛ لمنع عودة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو.

ولفت الموقع إلى أنه مع وصول مدة حكومة بينيت إلى عام واحد الشهر الجاري، فإن ”الأولوية الرئيسية لإدارة بايدن في علاقاتها مع إسرائيل هي بقاء الائتلاف“.

وقال الموقع: ”لن يقول المسؤولون الأمريكيون ذلك بصراحة، لكن من الواضح أنهم يفضلون ائتلاف بينيت الواسع على عودة نتنياهو على رأس حكومة يمينية راديكالية“.

وأشار الموقع إلى أن البيت الأبيض امتنع بشكل شبه كامل عن الانتقاد العلني لحكومة بينيت بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مضيفا أنه مع ”مرور الأشهر وتفاقم هشاشة الحكومة الإسرائيلية أصبحت الإدارة أقل انتقادًا لها“.

ولفت الموقع إلى أن بايدن اتصل ببينيت لتهنئته بعد ساعتين فقط من أدائه اليمين العام الماضي إثر انتخابه رئيسا للوزراء، في حين انتظر شهرًا للاتصال بنتنياهو، الذي كانت تربطه به علاقات صعبة منذ عهد إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.