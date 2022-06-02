أمريكا تضيف 71 شركة جديدة من روسيا وبيلاروسيا إلى القائمة السوداء

أضافت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الخميس، 71 كيانا جديدا من روسيا وبيلاروسيا إلى قائمتها السوداء التجارية، بما في ذلك مصانع للطائرات وبناء سفن ومعاهد بحثية.

ويأتي ذلك في إطار جهود واشنطن لحرمان الجيش الروسي من التكنولوجيا الأمريكية وعناصر أخرى، بحسب وكالة ”رويترز“.

وتشمل العقوبات الجديدة 70 شركة روسية وكيانات أخرى مثل الأكاديمية الروسية للعلوم.

وفي المجمل، أضافت وزارة التجارة الأمريكية حتى الآن، 322 كيانا إلى قائمتها الاقتصادية السوداء بسبب دعم الجيش الروسي منذ شباط/ فبراير الماضي.

وتأتي قيود التصدير ضمن مجموعة من العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة يوم الخميس ردا على الحرب الروسية في أوكرانيا، بما في ذلك عقوبات على المزيد من الأثرياء الروس وأعضاء النخبة في البلاد.

ويواصل الغرب فرض عقوبات غير مسبوقة ضد روسيا، منذ بدء غزوها لأوكرانيا. وراوحت العقوبات بين تجميد الأصول وحظر تصدير منتجات استراتيجية، مثل أشباه الموصلات إضافة إلى عقوبات مالية.

فيما ترد موسكو بفرض عقوبات مضادة. ففي منتصف أيار/ مايو الماضي، فرضت روسيا، عقوبات على 31 شركة للطاقة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وسنغافورة.

وضمت قائمة العقوبات الروسية 31 شركة ينتمي معظمها إلى مجموعة ”غازبروم ألمانيا“ التابعة لعملاق الطاقة الروسي ”غازبروم“.

وطالت العقوبات أيضا شركة ”يوروبول غاز“ البولندية المالكة للقسم البولندي من خط أنابيب الغاز يامال-أوروبا.

وشملت العقوبات حظر دخول سفن مرتبطة بهذه الشركات الموانئ الروسية، إضافة إلى منع أي تعامل معها.

وفي السياق، يسعى ثلاثة من أثرى رجال الأعمال الروس، بينهم رومان أبراموفيتش، للطعن في قرار فرض عقوبات أوروبية عليهم، وفق ما أفادت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، الأربعاء.

وقالت متحدثة باسم المحكمة إن مثل ”هذه القضايا تقع ضمن اختصاص المحكمة العامة“، وهي محكمة أدنى مكلفة النظر في مثل هذه القضايا.

وأضافت أن المحكمة المكونة من قاضيين ستبت في الطعن بقرار ”الإجراءات التقييدية في ما يتعلق بالأفعال الروسية التي تزعزع استقرار الوضع في أوكرانيا“.

وإلى جانب أبراموفيتش، يسعى أيضا ميخائيل فريدمان وبيتر أفين لإلغاء العقوبات المفروضة عليهما.

وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي حظر السفر وتجميد الأصول، ما يعرض اليخوت الفخمة والقصور والممتلكات الأخرى التابعة لرجال الأعمال هؤلاء لخطر المصادرة.