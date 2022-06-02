"فاينانشال تايمز": المشهد الأمني الأوروبي يتغير بصورة "درامية" بفضل بوتين

رأت صحيفة ”فاينانشال تايمز“، أن التهديد الروسي الذي وصل إلى ذروته بغزو أوكرانيا أدى إلى خلق تكتل دفاعي جديد في أوروبا، حيث تتحد الدول الإسكندنافية ودول البلطيق في مواجهة خطر موسكو.

وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الخميس، إن ”قرار الدنمارك بالانضمام إلى اتفاقية الدفاع الأوروبي بأغلبية ساحقة يمثل تغييرًا حاسمًا في قلب دولة كانت معارضة من قبل للتكامل الأوروبي“، موضحة: ”إضافة إلى القرارات التاريخية من جانب السويد وفنلندا بالسعي للحصول على عضوية حلف شمال الأطلسي الناتو، فإن نتيجة الاستفتاء في الدنمارك تغير المشهد الأمني في منطقة شمال أوروبا، أو الدول الاسكندنافية، بشكل كامل، حيث تجعلها أكثر تقارباً مع جيرانها من دول البلطيق، وتمنح المنطقة الفرصة لتكون أكثر نفوذاً في القارة الأوروبية“.

وأكدت الصحيفة أن ما وصفته بـ“التغير الدرامي“، ”يرجع إلى الغزو الروسي الذي قاده الرئيس فلاديمير بوتين لأوكرانيا في شهر شباط/فبراير الماضي، وإدراك الجيران ودول أخرى مجاورة في شمال أوروبا والبلطيق أنها ربما تكون المقبلة على قائمة روسيا إذا لم يتم ردع موسكو“.

ونقلت عن مينا ألندر، زميلة البحث في المعهد الألماني للدراسات الدولية والأمنية، قولها، إن ”الفضل بأكمله يعود إلى بوتين، لا يوجد شيء لكل هؤلاء بدون وجود عدو مشترك، الديناميكية التي تشهدها المنطقة الآن أمر لافت للنظر، نستطيع الآن الحديث عن حصن الشمال“.

وتساءلت الصحيفة حول ”ما الذي تستطيع أن تحققه جبهة منطقة شمال أوروبا باتحادها مع 3 دول من البلطيق، على افتراض تجاوز المعارضة التركية لانضمام فنلندا والسويد إلى الناتو؟“.

وأشارت ”فاينانشال تايمز“، إلى أن ذلك سيتمثل في التخطيط الدفاعي لكيفية الرد على هجوم روسي محتمل، وما إذا كان يتضمن جبهة مكونة من الدول الثمانية، أو أن كل دولة ستتحرك بناءً على خططها الوطنية.

ونقلت عن كريستي رايك، مديرة المعهد الإستوني للسياسة الخارجية، قولها: ”للمرة الأولى في التاريخ يكون لدينا الدول الاسكندنافية ودول البلطيق في نفس الاتفاق الدفاعي.. لدينا جميعًا نفس تقييم التهديد، نفس الجار الخادع، ولكن هناك ترتيبات مختلفة حول كيفية إدارتها، التعاون الآن أصبح أكثر وضوحاً وأكثر تقاربًا“.

وأشارت الصحيفة إلى أن الدفاع عن إستونيا ولاتفيا وليتوانيا سيكون أسهل، مع وجود السويد وفنلندا في الناتو، خاصة مع وجود جزيرة ”غوتلاند“ السويدية الاستراتيجية، التي يمكن أن تستخدمها روسيا في السيطرة على المجال الجوي في المنطقة، داخل إطار الحلف العسكري“، وتابعت: ”يبقى السؤال المهم هو ما إذا كانت الدول الاسكندنافية ودول البلطيق سيكون لها المزيد من النفوذ على الشؤون الأمنية بشكل عام؟“.

وخلصت ”فاينانشال تايمز“ إلى القول إنه ”في فرنسا وألمانيا، هناك نقاش متصاعد حول كيف أن وسط وشرق أوروبا، بقيادة دول البلطيق وبولندا، تضغط من أجل اتخاذ موقف أكثر صرامة بشأن أوكرانيا إلى جانب بريطانيا والولايات المتحدة، حيث أصبحت لندن بدلاً من برلين وباريس، باعتبارهما الشريكين الأمنيين الأكثر ضلوعاً وثقة في أوروبا“.