مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يصل إسرائيل للقاء بينيت

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، مساء اليوم الخميس، وصول مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى إسرائيل، فيما وصفت وسائل إعلام عبرية الزيارة بـ“المفاجئة والسريعة“.

وقال الحساب الرسمي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بـ“تويتر“: ”مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور رافائيل غروسي وصل قبل قليل إلى إسرائيل، وسيلتقي غداً رئيس الوزراء بينيت“، فيما لم يوضح تفاصيل وطبيعة الزيارة.

مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور رفائيل غاروسي وصل قبل قليل إلى إسرائيل وسيلتقي غدا رئيس الوزراء بينيت. — رئيس وزراء دولة إسرائيل (@Israelipm_ar) June 2, 2022

وللوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة دور محوري في التدقيق العالمي في برنامج إيران النووي، الذي تعتبره إسرائيل تهديدا، بينما تقول إيران إن برنامجها النووي لأغراض سلمية.

وفي السياق، وصفت صحيفة ”يديعوت احرنوت“ العبرية زيارة غروسي بـ“السريعة والمفاجئة“، مشيرة إلى أنها تأتي في أعقاب التقرير الأخير الذي أصدرته الوكالة الدولية بشأن برنامج إيران النووي.

وأوضحت أن ”الزيارة هي الأولى لغروسي كمدير للوكالة الدولية للطاقة الذرية“، مشيرة إلى أن لقاءه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي سيكون في إطار جهود إسرائيل لزيادة الضغط على إيران.

وكشفت الصحيفة أنه من المتوقع أيضاً أن يلتقي غروسي مع رئيس هيئة الطاقة الذرية الإسرائيلية زئيف سنير، مبينة أن إسرائيل تمارس ضغوطاً من وراء الكواليس لإدانة إيران دولياً فيما يتعلق ببرنامجها النووي.

والاثنين الماضي، قال تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية إن ”إيران لم تقدم توضيحات ذات مصداقية حول العثور على جزيئات اليورانيوم في ثلاثة مواقع غير معلنة“، مشيراً إلى أن ”مخزون اليورانيوم المخصب الإيراني يتجاوز بـ18 مرة الحد المسموح به بموجب الاتفاق النووي“.

وأوضح التقرير أنه ”بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015، فإن إيران لا يمكنها امتلاك سوى 202 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب“، مضيفاً: ”احتياطي إيران من اليورانيوم ارتفع بنسبة تخصيب 60%“.

وفي وقت سابق، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية ”كان“ إن إسرائيل تمارس ضغوطاً دبلوماسية على الدول الغربية والولايات المتحدة؛ بهدف إدانة إيران وعدم الاكتفاء بدعوتها ومطالبتها بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأوضحت القناة العبرية أن ”تل أبيب كثفت اتصالاتها من وراء الكواليس قبل الاجتماع المرتقب للوكالة الدولية، الأسبوع المقبل“، مشيرةً إلى أن ”إسرائيل تريد تكثيف أنشطة التفتيش على المنشآت النووية الإيرانية“.

والثلاثاء الماضي، اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إيران بـ“سرقة“ وثائق سرية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، دون أن يشير إلى كيفية سرقة تلك الوثائق.

وقال بينيت، عبر حسابه بـ“تويتر“: ”سرقت إيران وثائق سرية من الوكالة الذرية التابعة للأمم المتحدة، واستخدمت تلك المعلومات للتهرب بشكل منهجي من التحقيقات النووية“، مشيراً إلى أن تل أبيب وضعت أيديها على ”خطة الخداع الإيرانية“، وفق قوله.