"الناتو" يدعو الغرب إلى الاستعداد لـ "حرب استنزاف طويلة المدى" في أوكرانيا

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

نبه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ”الناتو“ ينس ستولتنبرغ يوم الخميس في واشنطن إثر لقائه الرئيس الأمريكي جو بايدن، الى أن على الدول الغربية أن تستعد ”لحرب استنزاف طويلة المدى“ في أوكرانيا.

وصرح ستولتنبرغ لصحفيين: ”علينا أن نستعد على المدى البعيد. لأن ما نراه أن هذه الحرب باتت حرب استنزاف“.

وستولتنبرغ موجود في العاصمة الأمريكية للتحضير لقمة حلف شمال الأطلسي المقررة بين 28 و30 حزيران/يونيو في مدريد.

وقال الأمين العام للأطلسي يوم الأربعاء خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الحرب في أوكرانيا ”يمكن أن تنتهي غدا إذا وضعت روسيا حدا لعدوانها“.

لكنه تدارك: ”إننا لا نرى أي مؤشر في هذا الاتجاه حتى الآن“.

واعتبر بلينكن أن حرب روسيا على أوكرانيا ستستمر ”أشهرا عدة“ إضافية.

ومنذ بدء الغزو، سيطرت القوات الروسية على مناطق في جنوب أوكرانيا أبرزها خيرسون وقسم من زابوريجيا، وتقدمت بوتيرة بطيئة في دونباس مع سيطرتها خصوصا على مدينة ماريوبول (جنوب شرق).

وعلى الصعيد العسكري، تقدمت قوات بوتين تدريجيا في شرق أوكرانيا، لكن الولايات المتحدة وحلفاءها يكثفون إمدادات الأسلحة إلى كييف، بما في ذلك إعلان الولايات المتحدة هذا الأسبوع تزويد أوكرانيا بأنظمة صاروخية متطورة.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كلمة مصورة أمام برلمان لوكسمبورغ، يوم الخميس، إن روسيا تحتل حاليا حوالي 20 بالمئة من أراضي أوكرانيا.

وقال: ”علينا الدفاع عن أنفسنا ضد الجيش الروسي بأكمله تقريبا، جميع التشكيلات العسكرية الروسية الجاهزة للقتال متورطة في هذا العدوان“، مضيفا أن الخطوط الأمامية للمعركة تمتد عبر أكثر من ألف كيلو متر.

ودعا الرئيس الأوكراني الغرب إلى تكثيف إمدادات الأسلحة لبلده لدفع الحرب الطاحنة التي تخوضها مع روسيا إلى ”نقطة تحول“ تسمح لها بالفوز.

وقال زيلينسكي إن ما بين 60 إلى 100 جندي أوكراني، يُقتلون يوميا في ساحة المعركة، بينما يصاب نحو 500 آخرين بجروح.

وأضاف زيلينسكي في مقابلة مع موقع ”نيوزماكس“ الأمريكي، يوم الأربعاء: ”الوضع في شرق (أوكرانيا) صعب للغاية“.

ويأتي هذا المستوى المرتفع من الخسائر البشرية في الوقت الذي تحاول فيه القوات الأوكرانية منع القوات الروسية من السيطرة الكاملة على منطقة لوغانسك في شرق البلاد.

وتفيد مؤشرات من ساحة المعركة بأن القوات الروسية أيضا تتكبد خسائر فادحة، بحسب وكالة ”فرانس برس“.

وقدرت الحكومة الأوكرانية الأسبوع الماضي أن الروس فقدوا أكثر من 30 ألف جندي منذ بدء غزوهم في الـ24 من شباط/ فبراير الماضي.

وخلال الأسابيع الأخيرة، كثفت أوكرانيا مطالبة حلفائها بتزويدها بأسلحة ثقيلة، بعد أن ركزت روسيا هجومها على شرق البلاد.

في هذه الأوضاع، توقفت محادثات السلام مع أوكرانيا منذ أسابيع، ولا يُظهر بوتين أي بادرة تدل على السعي إلى مخرج دبلوماسي.

وقالت أولجا أوليكر، مديرة برنامج أوروبا وآسيا الوسطى في مجموعة الأزمات الدولية: ”لا يزال يعتقد أن الحل العسكري لهذه المشكلة سيكون في صالحه“.