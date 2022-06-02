تزايد التكهنات حول تنازل الملكة إليزابيث عن عرش بريطانيا

سلط تقرير صحفي فرنسي الضوء على الجدل الدائر في بريطانيا حول تنازل الملكة إليزابيث الثانية عن العرش بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى السبعين على توليها العرش.

ووصف التقرير الذي نشرته صحيفة ”لوفيغارو“ الفرنسية الأوضاع في المملكة المتحدة بأنها قاتمة ومضطربة، وأن الصورة الوحيدة الواضحة تتمثل في المسألة العالقة داخل العائلة بخصوص تسليم الحكم بين الأم والابن، أي بين الملك والوريث، والتي لا تزال محور اهتمام الأوساط الملكية والسياسية والإعلامية في بريطانيا.

وذكر التقرير أن مؤشرات انسحاب الملكة إليزابيث عن العرش بدأت تتأكد خصوصًا أنها أضحت ملكة متعبة في نظام ملكي فوضوي، وفضلًا عن ذلك فإن الأمير تشارلز هو من ألقى الخطاب التقليدي من العرش لأول مرة بدلًا من الملكة بمناسبة مرور سبعين عامًا على صعود والدته إلى سدة الحكم.

وقال التقرير: ”تطرح الاحتفالية بمرور 70 عامًا عدة أسئلة حول مستقبل الأوضاع في العائلة الحاكمة، وأثار ظهور الأمير تشارلز محاطًا بزوجته كاميلا وابنه ويليام (الثاني في سلسلة الخلافة) التكهنات بشأن تنازل الملكة عن العرش بمجرد مرور اليوبيل“.

وأضاف: ”مع ذلك، لم تعط إليزابيث الثانية أي إشارة في هذا الاتجاه، حتى أنها أقسمت مرتين في حياتها على خدمة شعبها حتى النهاية، في المرة الأولى خلال خطاب ألقته في كيب تاون، يوم عيد ميلادها، والمرة الثانية في تتويجها عام 1953 عندما أقسمت مرة أخرى أمام الله أنها ستخدم بريطانيا حياتها كلها“.

ونقلت ”لوفيغارو“ عن صحفي بريطاني متخصص في شؤون العائلة المالكة قوله: ”لا أعتقد حقًا أنها ستتخلى عن العرش، فنحن نرى أن لديها فكرا وحيوية.. لقد أصيبت بضعف جسدي فقط، وسيتعين علينا التعود على الوضع الطبيعي الجديد، ورؤيتها تتحرك في سيارات صغيرة على سبيل المثال في تشيلسي الأسبوع الماضي دليل على ذلك“.

وعلى الرغم من ذلك، فإن الملكة كانت قلقة للغاية بشأن المشكلات الصحية التي تعاني منها وقضاء فترة قصيرة في المستشفى لإجراء الفحوصات، والتي لم يتم تحديد طبيعتها، وخلال الأشهر السبعة الموالية، تم إلغاء ظهورها للعامة أكثر من مرة، بحسب التقرير .

وترى الصحيفة الفرنسية أن بقاء الملكة ملكة تنفيذية لا يغير الوضع، إذ إن الأمير تشارلز لا يزال يكتسب المزيد من القوة لكي يكون وصيًا على العرش، على الرغم من أن استطلاعًا أجرته مؤسسة بريطانية لسبر الآراء مؤخرًا، أثبت أن الملكة إليزابيث لا تزال تحظى بشعبية كبيرة، في حين يعتقد ثلث البريطانيين أن عليها الآن تسليم الحكم إلى ورثتها.

ويحدث هذا الانتقال السلس، بحسب ”لوفيغارو“، في سياق الاضطرابات والضربات الشديدة التي تعاني منها المملكة المتحدة والعواصف العائلية والمشاكل الداخلية والخارجية، وفي وقت تستمر الدعوات إلى ”الجمهورية“، إذ إن ما بين 25 و27٪ من البريطانيين يؤيدون الجمهورية (وهو معدل يرتفع إلى 37٪ بين الشباب) بحسب استطلاع حديث للرأي.