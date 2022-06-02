"نيوزويك": بوتين خضع للعلاج من السرطان ونجا من محاولة اغتيال

كشف تقرير استخباراتي أمريكي سري عن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خضع للعلاج من مرض السرطان في مراحله المتقدمة في نيسان/ أبريل الماضي.

ونقلت مجلة ”نيوزويك“ عن مسؤولين بمجال الاستخبارات، اليوم الخميس، إن التقييمات تؤكد أيضًا حدوث محاولة اغتيال لبوتين في آذار/ مارس الماضي.

وقالت المجلة الأمريكية: ”يشعر المسؤولون الذين يمثلون ثلاث وكالات استخبارات منفصلة، بالقلق من أن بوتين يشعر بجنون العظمة والشك بشكل متزايد بشأن قبضته على السلطة، وهو وضع ناجم عن المسار غير المتوقع لقواته في أوكرانيا“.

وقال أحد كبار ضباط الاستخبارات: ”قبضة بوتين لا تزال قوية لكنها لم تعد مطلقة… والصراع على السلطة داخل الكرملين لم يكن أكثر حدة كما هو الآن، إذ يشعر الجميع أن النهاية قريبة“.

وحذر المسؤولون الثلاثة وأحدهم من مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، والآخر ضابط كبير متقاعد بالقوات الجوية، والثالث من وكالة استخبارات الدفاع، من أن عزل الرئيس الروسي يجعل من الصعب على الاستخبارات الأمريكية إجراء تقييم دقيق لوضع بوتين وصحته“.

وقال مسؤول استخباراتي للمجلة: ”أحد مصادر معلوماتنا الاستخبارية في الخارج جف إلى حد كبير نتيجة الحرب في أوكرانيا… فقد عقد بوتين اجتماعات قليلة مع القادة الأجانب، بحيث زادت عزلته من مستوى التكهنات“.

ووفقا للمجلة، مثل قيام بوتين بركوب الخيل ولعب الهوكي دائما صورة الذكورة والحيوية لسنوات، وشخصية تم تنسيقها بعناية من قبل موسكو، وهي غالبا ما يستخدمها دعاة الكرملين لمقارنة الزعيم الروسي بنظرائه الأمريكيين.

وقالت المجلة: ”ثم جاءت الطاولة الطويلة جدًا التي استخدمها بوتين في الكرملين، لتسجيل الصور الفوتوغرافية لاجتماعاته المهمة، والتي جاءت لترمز إلى جنون العظمة والخوف الجسدي“.

وأشارت المجلة إلى أن الطاولة كانت مكان اجتماع بوتين مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 7 شباط/ فبراير الماضي، أي قبل أسبوعين فقط من غزو أوكرانيا.

وقالت: ”بالنسبة لمجتمع الاستخبارات، أصبحت الطاولة الطويلة وسلوك بوتين مع ماكرون أساسًا لقياس انحسار الرئيس الروسي“.

ونقلت المجلة عن مسؤول استخباراتي، قوله: ”لم تكن هناك مصافحة ولا عناق دافئ وقد لاحظنا ذلك“.

وأضاف أن المخابرات الفرنسية نقلت ملاحظات كثيرة لواشنطن عن الاجتماع، وزيارة ماكرون إلى موسكو دون الخوض في التفاصيل بشأن ما تم إبلاغه للاستخبارات الأمريكية.

ويوم الأحد الماضي، نفى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التكهنات بأن الرئيس فلاديمير بوتين مريض، قائلا إنه لا توجد أي إشارات تدل على إصابته بأي مرض.

وتعد صحة بوتين وحياته الخاصة من المواضيع المحرمة في روسيا التي لا يتم التطرق إليها في الأماكن العامة.