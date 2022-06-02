تقرير: إيران وضعت خطة اقتصادية اعتمادا على تقدير خاطئ بقرب التوصل لاتفاق

أفاد تقرير إخباري، أن إيران وضعت خطة اقتصادية اعتمادا على تقدير خاطئ بقرب التوصل لاتفاق نووي خلال المفاوضات التي جرت في فيينا.

وقال موقع ”المونيتور“ الأخباري الأمريكي، إن إيران كانت تتوقع العودة للاتفاق النووي مع الولايات المتحدة و5 دول كبرى أخرى، لذلك بادرت إلى الإعلان عن خطة إصلاح اقتصادي شلمت زيادة الدعم وتقديم منح مالية مؤقتة للمواطنين، معتمدة في ذلك على ما سيدره عليها الاتفاق من مكاسب.

وأشار الموقع في تقرير نشره الأربعاء، إلى أنه ”رغم ظهور أدلة جديدة على استمرار طهران للأنشطة النووية والتي أدت إلى انتكاسة لجهود إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإحياء الاتفاق، إلا أن هذا لم يكن يعني بالضرورة أن قادة إيران قد ”تخلوا عن الاتفاقية النووية والمكاسب المفاجئة التي من شأنها أن تأتي من تخفيف العقوبات“.

ولفت الموقع إلى أن الأدلة أصدرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي أوضحت أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يزيد 18 مرة عن الحد الذي حدده الاتفاق النووي لعام 2015، وأن كمية اليورانيوم المخصب حتى نسبة 60% وصلت إلى 43.1 كيلوغرام بزيادة نحو 10 كيلوغرامات منذ آذار/مارس الماضي.

وفي تقرير منفصل، قالت الوكالة إن إيران لم تقدم بعد تفسيرا عن وجود مواد نووية غير معلنة تم اكتشافها في ثلاثة مواقع مختلفة.

وقال ”المونيتور“ في تقريره: ”لا تزال إيران مهتمة حقًا بالعودة إلى اتفاق من شأنه أن يخفف من العقوبات الاقتصادية القاسية مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.. وإذا رأت طهران احتمال توقيع اتفاق، فإنها ستحل القضايا العالقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بسرعة كبيرة“.

وأشار الموقع إلى أن الحكومة الإيرانية أعلنت الشهر الماضي، عن إصلاحات لنظام الدعم في البلاد والتي تضمنت منحا نقدية مؤقتة لمعظم الإيرانيين على أمل رفع العقوبات، مضيفا أنه من المتوقع أن تؤدي تلك المنح إلى زيادة عجز الموازنة الحكومية ومعدل التضخم.

وأضاف: ”من المرجح أن خطة الإصلاح الاقتصادي استندت إلى الافتراض الخاطئ بأن تجديد الاتفاق النووي كان في متناول اليد… والآن يتم تنفيذ الإصلاحات التي يطلق عليها ”الجراحة الاقتصادية“ دون التوصل للاتفاق النووي المنشود، ما يظهر أن السلطات الإيرانية يائسة لتعديل بعض الخطط الاقتصادية التي تم وضعها“.

ولفت التقرير إلى أن انهيار مبنى في مدينة عبادان جنوب إيران ومقتل 27 شخصا على الأقل أجج الاضطرابات التي تعم البلاد بسبب ارتفاع الأسعار الناجم عن برامج الإصلاح الحكومية والمصاعب الاقتصادية العامة في ظل العقوبات.

وقال التقرير: ”يعتقد أن ما يحدث في عبادان هو نموذج مصغر لما يحدث في إيران.. هناك درجة كبيرة من عدم الكفاءة في إيران، ولا يمكن إخفاؤها بعد الآن… الثروة لم تعد موجودة للتستر عليها“.