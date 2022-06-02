كندا تتهم مقاتلات صينية بالتعرض لطائراتها أثناء مهام تخص عقوبات كوريا الشمالية

اتهم الجيش الكندي طائرات حربية صينية بالتعرض لطائرات دوريات تابعة له أثناء مراقبتها لعمليات التهرب من العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، مما أجبر الطائرات الكندية أحيانا على الانحراف عن مسارها.

وقالت القوات المسلحة الكندية في بيان أمس الأربعاء إن طائرات تابعة للقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني اقتربت عدة مرات في الفترة بين 26 أبريل نيسان و26 مايو أيار من طائرة الدورية طويلة المدى من طراز سي.بي-140 أورورا التابعة للقوات الجوية الكندية.

وأضافت في البيان ”لم تلتزم طائرات جيش التحرير الشعبي الصيني بمعايير السلامة الجوية الدولية. هذه الاحتكاكات غير مهنية و/أو تعرض سلامة أفراد القوات الجوية الملكية الكندية للخطر“.

وتابع البيان أن الطاقم الجوي الكندي شعر في بعض الحالات بخطر محدق لدرجة الاضطرار إلى تغيير مسار الرحلة بسرعة لتجنب الاصطدام المحتمل بالطائرة التي تعترض المسار.

ولم يصدر تعليق من بكين بعد على هذه الاتهامات.

كانت تلك الطائرات الكندية ضمن (عملية نيون) التابعة لأوتاوا والتي تشمل نشر سفن وطائرات عسكرية وجنود لرصد العمليات المشتبه بها للتملص من العقوبات في البحر، مثل نقل الوقود والإمدادات الأخرى المحظورة بموجب قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من سفينة إلى أخرى.

وفرضت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي عقوبات جديدة على بنكين روسيين وشركة كورية شمالية وشخص تتهمه بدعم برنامج أسلحة الدمار الشامل الكوري الشمالي، في تكثيف للضغط على بيونغ يانغ بعد استئنافها إطلاق الصواريخ الباليستية.

وتأتي أحدث خطوة أمريكية بعد استخدام الصين وروسيا حق النقض ضد مسعى قادته الولايات المتحدة لفرض مزيد من العقوبات الدولية على كوريا الشمالية بسبب إطلاقها صواريخ باليستية، ما أدى إلى انقسام مجلس الأمن علنا لأول مرة منذ أن بدأ معاقبة بيونغ يانغ في عام 2006.

واستخدمت الدولتان حق النقض رغم ما تصفه الولايات المتحدة بأنه الاختبار السادس لصواريخ باليستية عابرة للقارات أجرته كوريا الشمالية هذا العام.

وأجرت كوريا الشمالية سلسلة من عمليات إطلاق الصواريخ هذا العام، من أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت إلى إطلاق أكبر صواريخها البالستية العابرة للقارات لأول مرة منذ ما يقرب من خمس سنوات. كما تستعد على ما يبدو لما سيكون أول تجربة نووية لها منذ عام 2017.