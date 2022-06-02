مشادة كلامية وتدافع في الكنيست بين النائبين الطيبي وبن غفير

شهدت جلسة الكنيست الإسرائيلي، يوم الأربعاء، صخباً كبيراً، ومشاهدة كلامية بين النائب اليميني ايتمار بن غفير، والعضو العربي عن القائمة العربية المشتركة أحمد الطيبي، على خلفية تمرير قانون يسمح لإسرائيل بإعدام منفذي العمليات ضد أهداف إسرائيلية.

وذكرت القناة ”12“ العبرية، أن اليمين في المعارضة الإسرائيلية طرح مشروع قانون ينص على إعدام الأسرى الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات وتتسبب بوقوع قتلى وجرحى إسرائيليين، لكنه فشل بتمريره.

وأكدت القناة العبرية، أن 33 عضواً صوتوا لصالح مشروع القانون، بينما رفضه 52 عضوا في الكنيست الإسرائيلي.

وأوضحت الصحيفة، أنه ”مع بدء جلسة التصويت نشبت مشادة كلامية حادة بين عضو الكنيست عن القائمة العربية المشتركة أحمد الطيبي، والنائب اليميني إيتمار بن غفير“.

وأضافت: ”قام حراس أمن الكنيست بالتدخل بين بن غفير والطيبي، قبل أن يقوم عضو الكنيست دافيد بيتان الذي كان يقود الجلسة، بإخراجهما من القاعة“.

وتابعت القناة: ”كاد الاشتباك أن يتطور إلى الضرب والشتائم بين عضوا الكنيست بن غفير وأحمد الطيبي، لولا تدخل الحراس وأعضاء من الأحزاب بالكنيست“.

وصادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية، في قراءة تمهيدية، على مشروع قانون ”يمنع رفع العلم الفلسطيني في مؤسسات تمولها الحكومة الإسرائيلية، ومن ضمنها الجامعات“.

ووفق القناة العبرية، فقد أثار رفع العلم الفلسطيني في جامعتي ”تل أبيب“ و“بن غوريون“، خلال فعاليات نظمها الطلبة العرب بمناسبة ذكرى النكبة الـ74، حفيظة الأحزاب اليمينية الإسرائيلية داخل الائتلاف الحكومي وفي المعارضة.

كما وأطلق أعضاء كنيست ونشطاء من اليمين الإسرائيلي تصريحات وصفت بالعنصرية ضد الفلسطينيين عقب ذلك، بينما طرح حزب ”الليكود“ برئاسة بنيامين نتنياهو مشروع القانون للتصويت في الكنيست، حيث حظي بدعم 63 عضواً ومعارضة 16 عضواً.

بينما صوّت رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت ونواب اليمين في الائتلاف الحكومي لصالح القانون، رغم أن المعارضة برئاسة ”الليكود“ ونتنياهو ترفض التصويت لصالح قوانين يطرحها الائتلاف، بما في ذلك قوانين ”ذات طابع أمني“.

وقبل ساعات من التصويت، تم تعليق علم فلسطيني ضخم في مجمع البورصة في منطقة ”رمات غان“، ثم أزيل لاحقا.

وعلقت حركة ”تعزيز“ الفلسطينية، العلم الفلسطيني بجانب العلم الإسرائيلي احتجاجاً على التصويت على حظر رفع العلم الفلسطيني في المؤسسات التعليمية، مبينة أنه ”لا يوجد قانون في العالم يقضي على حقيقة أن شعبين يعيشان هنا“، بحسب قول الحركة.