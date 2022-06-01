زيلينسكي: أوكرانيا تخسر من 60 إلى 100 جندي يوميا

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن ما بين 60 إلى 100 جندي أوكراني، يُقتلون يوميا في ساحة المعركة، بينما يصاب نحو 500 آخرين بجروح.

وأضاف زيلينسكي في مقابلة مع موقع ”نيوزماكس“ الأمريكي، يوم الأربعاء: ”الوضع في شرق (أوكرانيا) صعب للغاية“.

ويأتي هذا المستوى المرتفع من الخسائر البشرية في الوقت الذي تحاول فيه القوات الأوكرانية منع القوات الروسية من السيطرة الكاملة على منطقة لوغانسك في شرق البلاد.

وأشارت تقارير الى أن القوات الروسية على وشك السيطرة على مدينة ”سيفيرودونيتسك“، بعد حصار طويل اشتمل على قصف مدفعي وجوي مكثف.

وأكد زيلينسكي في المقابلة: ”نحن نحافظ على خطوطنا الدفاعية“ في الشرق.

وتفيد مؤشرات من ساحة المعركة بأن القوات الروسية أيضا تتكبد خسائر فادحة، بحسب وكالة ”فرانس برس“.

وقدّرت الحكومة الأوكرانية الأسبوع الماضي أن الروس فقدوا أكثر من 30 ألف جندي منذ بدء غزوهم في 24 شباط/ فبراير الماضي.

وخلال الأسابيع الأخيرة، كثفت أوكرانيا مطالبة حلفائها بتزويدها بأسلحة ثقيلة، بعد أن ركزت روسيا هجومها على شرق البلاد.

وأعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، في وقت سابق من يوم الأربعاء، أن بلاده ستمد أوكرانيا بمنظومة الدفاع الجوي (أيريس-تي) بعد مناشدات من كييف والأحزاب الألمانية المعارضة لتسريع إرسال الأسلحة الثقيلة.

وقال شولتس إن ”أكثر من 15 مليون طلقة ذخيرة ومئة ألف قنبلة يدوية وأكثر من خمسة آلاف من الألغام المضادة للدبابات أرسلت إلى أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي لها يوم 24 شباط/ فبراير“.

وأضاف للمشرعين في البرلمان الألماني أنه ”في الفترة الأخيرة قررت الحكومة أننا سنورد أحدث نظم الدفاع الجوي لدى ألمانيا وهي منظومة أيريس-تي“، وفق ما ذكرت ”رويترز“.

وبشأن التطورات الميدانية في معركة دونباس، أعلن حاكم منطقة لوغانسك سيرغي غايداي، صباح الأربعاء، أن القوات الروسية ”تعزز مواقعها“ في وسط مدينة سيفيرودونيتسك الاستراتيجية، شرق أوكرانيا، التي يحاول الروس السيطرة عليها.

وكتب غايداي على ”تليغرام“، أن ”الروس يواصلون هجومهم ويعززون مواقعهم في وسط سيفيرودونيتسك“ التي أصبحت العاصمة الإدارية لمنطقة لوغانسك بالنسبة للسلطات الأوكرانية منذ أن استولى الانفصاليون الموالون لموسكو على مدينة لوغانسك عام 2014.

وأضاف أن القوات الروسية تشن هجمات أيضا في الأحياء الشمالية والجنوبية والشرقية في سيفيرودونيتسك.