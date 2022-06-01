مواطنو الدنمارك يؤيدون في استفتاء انضمام بلادهم لسياسة الدفاع الأوروبية

أظهرت نتائج فرز 97% من الأصوات في الاستفتاء العام الذي أجري في الدنمارك، الأربعاء، أن غالبية ساحقة من الناخبين، بلغت نسبتها 67%، صوّتت لصالح انضمام البلاد إلى السياسة الدفاعية للاتحاد الأوروبي في ظل المخاوف الأمنية الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت رئيسة الوزراء ميتي فريدريكسن: ”هذا المساء، بعثت الدنمارك برسالة قوية إلى حلفائنا في أوروبا، وفي حلف شمال الأطلسي، وإلى (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين. نحن نبيّن أنه عندما يغزو بوتين بلدًا حرًا، ويهدد استقرار أوروبا، فإننا نحن الباقون لنتجمّع سويًا“.

والدنمارك هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي غير المنضمة لسياسة الدفاع والأمن في التكتل، بعد أن حصلت البلاد على عدة استثناءات في استفتاء أُجرى العام 1993.

وفي وقت سابق الأربعاء، أظهر استطلاع لرأي الناخبين لدى الخروج من مراكز التصويت أجرته هيئة الإذاعة العامة (دي.آر) ومع إغلاق مراكز الاقتراع، أن 69 % من الناخبين أيدوا إلغاء عدم المشاركة فيما يسمى بسياسة الأمن والدفاع المشتركة للاتحاد الأوروبي، بينما عارض الخطوة 31 %.

ومن شأن إقرار الدنمارك للخطوة أن يمكنها ذلك من المشاركة في العمليات العسكرية المشتركة للاتحاد الأوروبي، مثل عمليات في الصومال، ومالي، والبوسنة والهرسك، والتعاون فيما يتعلق بالحصول على قدرات عسكرية مشتركة.