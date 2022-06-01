الإنتربول يخشى وقوع الأسلحة المتدفقة إلى أوكرانيا بيد مجرمين بعد انتهاء الحرب

عبّر الإنتربول، اليوم الأربعاء، عن قلقه من أن تقع الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا بيد المجرمين في أوروبا وخارجها، وحضّ الدول على الاهتمام بتعقبها، بحسب ”فرانس برس“.

وقال يورغن شتوك، المدير العام للإنتربول أمام الجمعية البريطانية-الأمريكية للصحفيين في باريس إن ”توافر الأسلحة بشكل غير مسبوق خلال الصراع الحالي قد يؤدي إلى انتشار الأسلحة غير الشرعية في مرحلة ما بعد النزاع“.

وتابع أن ”المجرمين في هذه اللحظة يخططون لذلك“، ورأى أن الاتحاد الأوروبي قد يكون وجهة محتملة لهذه الأسلحة لأن ”أسعارها المرتفعة أصلًا في السوق السوداء أعلى بكثير في أوروبا، خاصة في البلدان الإسكندنافية ”.

ومدّ حلفاء أوكرانيا قواتها المسلحة بأطنان من المعدات العسكرية، لدعمها في محاولتها لصد الهجوم الروسي منذ 3 أشهر.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الثلاثاء: ”سنزوّد الأوكرانيين بأنظمة صاروخية أكثر تطورًا وذخائر، مما سيتيح لهم أن يصيبوا بدقة أكثر أهدافًا أساسية في ميدان المعركة في أوكرانيا“.

لكن ”حتى الأسلحة الثقيلة التي يستخدمها الجيش قد تصل إلى السوق السوداء“، حسبما حذّر شتوك.

وقال: ”نشجع الدول الأعضاء (في الإنتربول) على استخدام قاعدة المعلومات المشتركة التي نملكها حول الأسلحة لأنه لا يمكن لأي دولة بمفردها أن تتعامل معها“. وأضاف: ”المجرمون الذين أتحدث عنهم يعملون على مستوى دولي، لذلك ستنتقل هذه الأسلحة عبر القارات“.

وأفاد شتوك أن النزاع في أوكرانيا تسبب بتنامي ”السرقات الكبيرة للأسمدة إضافة إلى ازدياد المواد الكيميائية الزراعية المغشوشة، بفعل ارتفاع الطلب عليها، كما أدى لتزايد عمليات سرقة الوقود في أوروبا“.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، قالت روسيا، إن قرار الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بأنظمة صاروخية متطورة وذخائر، سلبي للغاية وسيزيد من مخاطر وقوع مواجهة مباشرة.

وصرح سيرجي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي لوكالة الإعلام الروسية، بأن موسكو تنظر إلى المساعدة العسكرية الأمريكية لأوكرانيا بشكل سلبي للغاية.

وأشار ريابكوف إلى خطط أمريكا لتزويد كييف بمنظومة الصواريخ ”هايمارس“، وهي منظومة قاذفات صواريخ متعددة تتميز بقدرة عالية على الحركة، تقول واشنطن إنها ستزود بها أوكرانيا في إطار أحدث حزمة مساعدات عسكرية لها.