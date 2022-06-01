إفراج غير مشروط عن المدان بمحاولة اغتيال الرئيس الأمريكي الراحل ريغان

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن قاضيًا اتحاديًا منح، اليوم الأربعاء، إفراجًا غير مشروط لجون هينكلي، الذي أطلق النار على الرئيس الأمريكي الراحل رونالد ريغان وأصابه هو و 3 آخرين في محاولة اغتيال، العام 1981، بما يعني أنه حر من باقي القيود التي كانت مفروضة عليه عقابيًا.

وذكرت ”فوكس نيوز“ أن القاضي باول فريدمان رفع خلال جلسة استماع في واشنطن قيود السفر، واستخدام الإنترنت، التي كانت مفروضة على هينكلي الذي يعيش بمفرده في وليامزبرغ بولاية فرجينيا.

وأضافت المحطة أن القرار الصادر عن القاضي سيدخل حيز التنفيذ، في 15 يونيو/ حزيران.

وفي جلسة، في سبتمبر/ أيلول، قال فريدمان إنه سيمنح هينكلي إطلاق سراح غير مشروط، لكنه منح الادعاء مزيدًا من الوقت لمراقبته لدى انتقاله للعيش منفردًا عقب وفاة والدته.

وقال فريدمان وقتها إن مشكلات هينكلي العقلية والنفسية ”في حالة خمول“، ولم يعد يشكل خطرًا.

وفي سبتمبر/ أيلول، كتبت باتي ديفيس ابنة ريجان في مقال للرأي في صحيفة ”واشنطن بوست“ أنها تعارض الإفراج عن ”هينكلي“، وقالت إنها لا تصدق أنه شعر بالندم على ما فعل.