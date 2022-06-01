واشنطن تعين مبعوثا جديدا لمنطقة القرن الأفريقي

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان يوم الأربعاء أن السفير الأمريكي مايك هامر سيصبح المبعوث الأمريكي الخاص الجديد لمنطقة القرن الأفريقي.

وقال بلينكن أن المبعوث السابق ديفيد ساترفيلد يستعد لترك منصبه لكنه لم يحدد تاريخا لذلك. وقالت مصادر في وقت سابق إنه سيترك المنصب قبل الصيف.

وسيتعين على هامر التعامل مع أزمات متعددة في المنطقة منها الصراع في إثيوبيا الذي أثار اتهامات بارتكاب أعمال وحشية من الطرفين وكذلك الاضطرابات السياسية في السودان بعد انقلاب أكتوبر تشرين الأول.

وقال بلينكن ”تعيينه يسلط الضوء على التزامنا الراسخ بالجهود الدبلوماسية في المنطقة، وأكثرها إلحاحا ما يدعم عملية سياسية شاملة لتحقيق السلام والأمن المشترك والرخاء للشعب الإثيوبي بأسره“.