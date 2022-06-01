مشروع قرار لأمريكا ومجموعة "إي3" بشأن تعاون إيران مع "الطاقة الذرية"

دعا مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة ومجموعة ”إي3″، التي تضم فرنسا وبريطانيا وألمانيا، إيران للإجابة على أسئلة الوكالة التي طال انتظارها بشأن آثار اليورانيوم التي عُثر عليها في ثلاثة مواقع.

وهذه الدعوة من أجل اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع المقبل، وفق ما أوردت وكالة ”رويترز“.

وتنص المسودة، التي أُرسلت إلى أعضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم الأربعاء، على أن يدعو مجلس محافظي الوكالة، المؤلف من 35 دولة، إيران إلى ”العمل بشكل عاجل للوفاء بالتزاماتها القانونية والنظر فورًا في عرض المدير العام (للوكالة) حول مزيد من المشاركة لتوضيح وحل جميع قضايا السلامة العالقة“.

وأمس الثلاثاء، اعتبر مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد رضا غائبي، أن تقرير الوكالة بشأن مواصلة رفع مستوى تخصيب اليورانيوم ”له عواقب وخيمة“.

وقال غائبي، إن ”من شأن هذا التقرير أن يعرقل مفاوضات إحياء الاتفاق النووي بين إيران والقوى الدولية“.

ووصف في تصريحات نشرتها وكالة أنباء ”إيسنا“ الإيرانية، تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه ”أحادي الجانب بشأن اختتام المحادثات حول القضايا العالقة بين إيران والوكالة“، لافتا إلى أن ”هذا التقرير غير بناء ومدمر، ويعرقل إحياء الاتفاق النووي المبرم العام 2015“.

وصرح المندوب الإيراني بأن ”تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يعكس تعاون إيران المكثف مع الوكالة“.

وأضاف أن ”ملخص التقرير هو أن الوكالة لا تزال تعتمد على افتراضاتها المحددة مسبقًا، ويقدم ملخصًا أحادي الجانب وفقًا لذلك“.

وقال ”إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر هذا النهج غير بناء ومدمّرا للعلاقات الحالية والوثيقة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية“.

وأشار إلى أن بلاده ”تعتقد أن على الوكالة أن تدرك العواقب المدمرة لنشر مثل هذه التقارير الأحادية الجانب التي يمكن أن توفر ذريعة لمعارضي العلاقات بين إيران والوكالة والمعارضة العنيفة لإحياء الاتفاق النووي“.

وجدد غائبي القول، إن ”جميع الأنشطة النووية الإيرانية السلمية تمت في إطار المعاهدة الأمنية ووفقًا للإجراءات التعويضية القانونية المنصوص عليها في القانون الذي أقره البرلمان الإيراني أواخر ديسمبر/كانون الأول العام 2020، والتي لن تسمح للوكالة الدولية بالوصول إلى معلومات كاميرات المراقبة لحين التوصل إلى اتفاق بشأن النووي“.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم الإثنين، إن ”مخزون اليورانيوم المخصب الإيراني يتجاوز بـ18 مرة الحد المسموح به بموجب الاتفاق النووي“.

وأضافت أن ”إيران لم تقدم توضيحات ذات مصداقية بشأن العثور على جزيئات اليورانيوم في 3 مواقع غير معلنة“.

وتقول الوكالة، إن الزيادة تأتي لأن إيران لا يمكنها امتلاك سوى 202 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب، بحسب الاتفاق النووي المبرم العام 2015.

ومع انسحاب إدارة دونالد ترامب من الاتفاق النووي منتصف العام 2018، وفرض عقوبات شديدة على إيران، بدأت الأخيرة بعملية الانسحاب من الاتفاق تدريجيًا، بالإضافة إلى تعليق تنفيذ البروتوكول الإضافي، فقد عملت على رفع نسبة تخصيب اليورانيوم من 20 إلى 60%.